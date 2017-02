Depuis 1972, les velléités d’imposer et de refuser l’unité de part et d’autre se choquent. Le Cameroun est l’illustration parfaite d’un pays en équilibre instable entre anglophones et francophones. Seuls les dirigeants du sud francophones enclins à prendre leurs désirs pour réalité, pensent que l’unité est facile à décréter.

Dans le fond des choses, il n’en est rien. L’unique symbole qui unit est encore l’équipe nationale de football, les Lions indomptables, mais pour combien de temps encore, si la ségrégation et la primauté du français sur l’anglais continue son chemin dans toute l’administration publique ?

Comment peut-on faire juger des anglophones par des juges francophones, comment peut-on imposer des enseignants francophones dans des classes anglophones, sans que les anglophones ne puissent le faire à l’inverse ? Cette intégration à sens unique est un ballon d’essai de despotisme.

Si le président Biya a envie de briguer un autre mandat, il n’a pas besoin de semer le trouble difficile à maîtriser et pour cause : les pays anglophones qui l’entourent sont tous aux prises à une velléité de sécession. Au nord, le Soudan vient de se scinder en deux, un risque de scission en deux autres au sud est en voie.

Mais le Cameroun est dans une autre situation qui ne lui permet pas de déclarer que le «Cameroun est une et indivisible » pour imposer son diktat, il est souvent l’objet des incursions de Boko Haram dans le nord-ouest. Et justement ce Boko Haram est anglophone. Pousser les nordistes dans l’escarcelle dans les bras de Abubakar Shekau serait une aberration suicidaire.

Si les trois activistes anglophones arrêtés pendant la CAN du Gabon sont condamnés, Paul Biya s’en ressentirait d’avoir fabriqué gratuitement des héros de la cause séparatiste, mais les libérer sans aucune forme de procès est une sorte de marche-arrière humiliante. Comment sortir de ce bourbier sans parler et sans prendre en compte le fédéralisme ?