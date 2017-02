Au lendemain de son élection, le nouveau président, Alpha Condé, qui clamait avoir hérité d’un pays, pas d’un Etat, jurait de se battre pour faire restaurer la discipline dans l’appareil étatique à tous les échelons. Curieusement, en jetant un regard dans le rétroviseur, six ans après, les citoyens ne ressentent pas la présence de l’Etat protecteur dont ils rêvaient.

En dépit des performances enregistrées ça et là, force est de reconnaître que le manque de l’autorité de l’Etat est, sans doute, le talon d’Achille de la gouvernance Condé. C’est d’ailleurs là où le bât blesse.

Pour étayer nos arguments, votre quotidien électronique, Guinéenews©, a répertorié une série d’exemples, non exhaustifs, où l’Etat a péché dans son rôle régalien de protéger ses citoyens et leurs biens. Et plus la situation va perdurer, plus l’Etat sera fragilisé au jour le jour.

En Juillet 2014, par exemple, le commandant du Bataillon Autonome des Troupes Aéroportées (BATA) et deux de ses soldats (un sergent et un caporal) font irruption au tribunal de première instance de Dixinn. Ils séquestrent et brutalisent un juge. L'audience du tribunal a été troublée.

En octobre 2015, un jeune homme, pourchassé par les forces de l’ordre au bord de l’océan, trouve la mort par noyade à Kaporo. Le lendemain, les jeunes du quartier se sont rebellés contre les agents de sécurité.

Pour éviter des incidents similaires, les autorités ont décidé, à l’époque, de ne dépêcher, désormais, au bord de la mer pour traquer les petits délinquants, que des agents de sécurité sachant nager à cet effet.

En août 2016, un journaliste de la chaîne Espace TV, Valek Touré, a été bastonné au tribunal de Dixinn par des gendarmes, alors qu’il couvrait le procès du député Ousmane Gaoual Diallo. Ses habits déchirés et ses biens endommagés. Depuis, la justice se fait toujours attendre.

En novembre 2016, le préfet de Coyah, Dr Barboza Soumah, a été l’objet d’une agression barbare dans sa propre résidence, alors qu’il dormait. Représentant direct du président de la république, il a été violenté, blessé et évacué vers le Sénégal et sa résidence pillée et vidée.

Et enfin, last but not the least, c’est l’insubordination notoire, dont le ministre de la jeunesse, Moustapha Naité, a été l’objet, ce week-end à la Cité Camayenne, de la part d’un gendarme dont le zèle est sans égal.

A l’origine, ce sont des jeunes du quartier, choqués d’apprendre la mort brusque d’un des leurs par noyade consécutive à une descente musclée des agents de sécurité sur la plage de fortune de proximité, qui ont décidé d’en découdre avec les forces de l’ordre pour venger le défunt.

Des heures durant, la tension était vive dans la zone. Les agents sont allés jusqu’à s’attaquer aux biens des riverains, cassant des baraques de fortune, brisant des vitres, injuriant les parents, entrant dans les familles.

Alerté, le ministre de la jeunesse, Moustapha Naité, venu éteindre les feux, puisque logeant dans la cité résidentielle, est pris à partie par un gendarme zélé, alors qu’il avait réussi à calmer les jeunes, à force de sensibiliser.

Curieusement, au lieu de se mettre à la disposition de l’autorité, en pareilles circonstances, pour une gestion efficace de la crise, l’agent aurait tenté de violenter le ministre, mais il a été stoppé par ses autres collègues.

La suite, on la connaît. Des membres du gouvernement vont venir marquer leur solidarité à leur collègue. La gendarmerie va ordonner l’arrestation de trois agents pour insubordination à l’autorité. Ensuite, on présentera les «sincères excuses» au ministre Naité. Ensuite, on mettra ça au compte de certaines brébis galeuses de la troupe. C’est toujours comme ça. Et après, rien ou presque.

Pourtant, en s’attaquant de la sorte à un symbole de l’Etat, et non des moindres, après d’autres dérapages similaires, c'est la république, qui fout le camp chez nous petit à petit. Et quand c’est comme ça, le pouvoir peut engranger des points qu'il pourra sur le plan économique, mais sans socle, il serait assis sur du sable mouvant. Au moindre petit vent, tout risque de s’écrouler comme un château de cartes. Et ce serait dommage pour le président Alpha Condé, qui, après le toit de la Guinée, est propulsé au sommet de l'Afrique !