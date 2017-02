Maître Mody Oumar Barry, avocat guinéen du cabinet BAO et Fils, a été classé pour l’année 2016 comme le 43ème meilleur avocat d’affaires de l’Afrique francophone. Le guinéen a eu ce rang grâce à ses conseils avisés en matière de financements. Me Barry a, entre autres prestations, conseillé le groupe de prêteurs pour Guinea Alumina Corporation, un projet d’exploitation d’un gisement de plus de 2,8 milliards de tonnes de bauxite. Et ce, malgré un environnement économique hostile et dévasté par les séquelles néfastes de l’épidémie d’Ebola.

C’est cette performance que Jeune Afrique, qui fait ce classement depuis cinq ans, a salué. S’appuyant sur des données recueillies auprès d’une centaine d’avocats qui ont pignon sur rue, le magazine panafricain a classé en tenant compte des critères comme le nombre de dossiers économiques traités, le montant des opérations conseillées, le nombre de pays d’intervention, la nature des interventions (contentieux, conseil au gouvernement, conseil en financement, participation à une fusion-acquisition majeure) ou l’accompagnement des opérations socialement utiles comme le développement d’une industrie.

Avocats d’affaires de père en fils, le défunt père Barry Alpha Oumar fut un avant-gardiste en conseillant ses clients en 1990 d’investir dans la téléphonie cellulaire, les assurant que ce sera un secteur d’avenir. C’est ainsi qu’un des tous premiers opérateurs téléphoniques cellulaires de l’Afrique subsaharienne Telecel fut créé.

Le mérite est vite reconnu : le cabinet BAO & Fils est classé par le guide juridique Chambers and Partners en catégorie 1, parmi les meilleurs Cabinets d’Avocats d’affaires.

Et avec ce nouveau classement, le père doit être fier, outre-tombe, de voir que le fils continue à donner les mêmes conseils prémonitoires à ses clients