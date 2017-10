Burkina Faso : François Compaoré a-t-il le fil d’Ariane qui permet d’élucider tous les crimes?

La justice du Burkina Faso a vu de façon inattendue et inespérée un gros poisson dans ses filets. On ne sait comment François Compaoré a pu oublier qu’il était sous un mandat d’arrête international depuis la chute du régime de son frère Blaise Compaoré. Au moment où les Burkinabè cherchent à mettre le grappin sur Isaac Zidas, l’ex-Premier ministre pour élucider l’assassinat de Thomas Sankara et dont le fil d’Ariane se trouverait dans l’assassinat de Norbert Zongo qui enquêtait sur la mort du chauffeur de ce François Compaoré qui, dit-on, en saurait quelque chose et qui ne savait tenir sa langue à deux mains sur l’assassinat de Thomas Sankara.

Sans crier gare, François Compaoré, indexé dans la mort de son chauffeur, a trouvé le moyen de sortir du bois et de s’aventurer à Paname, de surcroit, où Emmanuel Macron a semblé rompre avec la Françafrique de ses prédécesseurs, comme il le dit partout. Etourdissement ou justice immanente, on doit se poser des questions, à moins que François se sente innocent et qu’il veuille en finir une fois pour toutes avec la justice, raison pour laquelle il a décidé la confrontation.

Les Burkinabè pensent que si le meurtre de Norbert Zongo était élucidé, de fil en aiguilles, cela conduirait à celui de l’assassinat du chauffeur de François, de ses autres compagnons et à l’assassinat Thomas Sankara. Cela n’est pas une mince affaire, d’autant que tous sont des morts qui ne parlent plus. Reste-t-il des survivants de cette série de crimes ?

Isaac Zida est au Canada, dans de bonnes mains, les services de ce pays l’ont probablement à l’œil, presque tout le bataillon du RASP est en attente chez le coiffeur. Djibril Bassolé est aussi tenu en laisse. Il ne restait que François, et le voilà qui se rend, on ne peut pas dire cela autrement, c’est une reddition. Tous les éléments du puzzle sont réunis, il ne reste plus qu’à les disposer selon les agencements conformes aux enquêtes.

Les seuls obstacles dans ce problème confus résident dans la déclassification par la DGSE des documents de cette époque et si la convention d’extradition existe entre le Canada et le Burkina pour que Zidas soit entendu au même titre que Gilbert Diéndéré.

La balle est désormais dans le camp de la justice burkinabè…

Aux dernières, le jeune frère du président déchu Blaise Compaoré, serait libre avant l’examen de son extradition en France.