Bruxelles : Manifs contre les exactions commises sur les immigrés noirs en Libye

Depuis la chute du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 2011, des factions rivales se livrent à une guerre fratricide sans merci dans un pays sans pouvoir central.

L’absence d’un Etat a conduit à un chaos où tous les trafics sont permis. C’est ainsi que des nombreux Africains venus des pays subsahariens ont vu la Libye comme une porte d’entrée clandestine en Europe. Sans le savoir en arrivant en Libye, le piège des trafiquants d’être humains sans scrupule s’est malheureusement refermé sur eux. Sur place, les ressortissants africains et maghrébins notamment les Marocains sont devenus des esclaves, vendus d’un groupe de criminels à un autre. Ces groupes de criminels rançonnent les familles de leurs otages en échange de la libération de ces derniers, selon de nombreux témoignages relayés par les médias européens.

De nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux et sur certains médias occidentaux où on voit des personnes torturées, mutilées et vendues comme des bêtes dans des marchés à esclaves digne de la traite négrière, ont suscité la colère et l’indignation de l’opinion. La porte d’entrée en Europe est devenue une véritable porte d’entrée de l’enfer pour ces nombreux subsahariens qui espéraient rallier l’eldorado européen.

Face à ce drame humain, un collectif des nombreuses associations a organisé une grande manifestation à Bruxelles ce samedi 25 novembre 2017 devant le palais de justice à la place Poelart pour dénoncer les exactions commises sur les être humains au 21e siècle, a constaté Guinéenews© sur place.

Initialement prévue devant l’ambassade de la Libye à Bruxelles, pour des raisons de sécurité, nous dit-on, la manifestation a été délocalisée à la place Poelart.

Plusieurs manifestants parmi lesquels beaucoup de Guinéens ont bravé le froid et le vent pour venir scander des slogans hostiles à l’Union Africaine pour son silence coupable et son incapacité à prendre ses responsabilités. Sur des pancartes, on pouvait lire que l’ « Union européenne est coupable du crime qui se passe en Libye » ; « Non à l’esclave, justice pour nos frères en Libye».

Des manifestants en colère nous disaient que l’Union européenne doit répondre devant la CPI (cour pénale internationale) pour crime contre l’humanité car selon eux, ce sont des pays comme la France, l’Angleterre appuyés par l’OTAN qui ont détruit l’Etat libyen sans avoir aucun plan après Kadhafi. « L’Union européenne, est favorable à ce qui se passe en Libye car elle ne veut plus avoir d’immigrés sur son sol », fustigent-ils.

La manifestation s’est déroulée sans incidents jusqu’au moment où quelques jeunes ont voulu aller casser des commerces situés à proximité de la place Poelart. La police a procédé à quelques arrestations mais la situation était sous contrôle selon un communiqué des forces de l’ordre.