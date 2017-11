Bruxelles : Important communiqué de l’ambassade de Guinée

Communiqué de l’ambassade de la république de Guinée auprès des pays de Benelux et de l’Union Européenne

L’Ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux (Belgique, Nederland, Luxembourg) et de l’Union européenne informe la communauté guinéenne vivant dans sa juridiction de ce qui suit :

A. Séjour en Belgique d’une mission conjointe Ministère Affaires Etrangères et Guinéens de l’Etranger (MAEGE) -Agence pour la Promotion des Investissements Privés(APIP)-Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) :

Une mission conjointe MAEGE -APIP- OIM séjournera en Belgique du 8 au 14 novembre 2017 pour rencontrer l’Ambassade de Guinée à Bruxelles et la communauté guinéenne dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « promouvoir l’engagement socio-économique nationale de la diaspora guinéenne de la Belgique ». Elle prendra également contact durant son séjour avec les associations guinéennes les plus représentatives et actives, le jeudi 09 et le vendredi 10 novembre 2017. Elle rencontrera aussi la diaspora guinéenne à Bruxelles et à Liège aux lieux, dates et heures ci-après :

• Samedi 11 novembre 2017 de 14h30 à 18h : rencontre avec la diaspora à Bruxelles adresse : BRUXELLES Mundo-B, Rue d’Edimbourg 26 – 1050 Bruxelles. La salle est située près de la « Porte de Namur » (Métros 2 et 6. Bus 34, 54, 64, 71 et 80)

• Dimanche 12 novembre de 14h30 à 18h : rencontre avec la diaspora à Liège Adresse : Auberge de la Jeunesse de Liège, Rue Georges Simenon, 2- 4020 Liège. Quartier Outre-Meuse, entre les 2 bras de la Meuse, près de la N3.

Pour faciliter l’organisation, toutes les personnes intéressées par les rencontres de samedi et dimanche avec les membres de la diaspora sont priées de confirmer leur participation à Mme Coryse LEHEMBRE (OIM Bruxelles) par email : [email protected] ou par téléphone au +3222877515

B. Mise en place du Conseil des Guinéens du Benelux :

L’Ambassade de la République de Guinée convoquera les coordinations régionales ainsi que la société civile pour examiner les critères d’installation et la composition du bureau dudit Conseil comme indiqués dans le document de Termes de Références élaboré par le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger.

Bruxelles, le 06 novembre 2017

L’Ambassade de Guinée à Bruxelles