La Gendarmerie Nationale a présenté ce mercredi 28 décembre un groupe de quatre bandits dont un gendarme. Ils ont braqué dans la nuit du jeudi 22 décembre 2016, un Toyota Land Cruiser Prado, immatriculé IT 1224 A. Ils ont été mis aux arrêts à Kouroussa grâce au Système de Positionnement Global (GPS).

Le Lieutenant-colonel Mamadou Alpha Barry, officier chargé de communication du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et de la Direction de la Justice Militaire (HCGN-DJM), a, dans sa présentation, rappelé que le braquage a eu lieu dans la nuit du jeudi 22 décembre 2016, aux environs de 22 heures. «C’est au niveau de Donka que le chauffeur Alsény Soumah a été dépossédé de sa voiture. Il a été pris en otage jusqu’à Kagbélen, dans Dubréka. La société Huwaei Technologie, propriétaire dudit véhicule, avait installé un système de GPS qui a permis la localisation de l’engin au niveau de Kouroussa», a-t-il expliqué.

Les présumés bandits sont : l’adjudant-chef Moussa Cissé, Mohamed Camara et Sidiki Germain Zongo. Le quatrième est en fuite, déclare l’officier Barry qui invite les citoyens à installer le GPS sur leurs véhicules pour faciliter les enquêtes.

L’explication du chauffeur Alsény Soumah :

«Il était 22 heures quand une voiture de marque Mercedes est venue me coller au niveau du Lycée Donka. Quand j’ai voulu lui demander pourquoi il a fait cet acte, tout de suite j’ai été surpris de voir quatre jeunes hommes qui m’ont mis dans le coffre de mon véhicule jusqu’à Kagbélen où ils m’ont libéré. De Donka à Kagbélen, je n’ai pu rien observer, mes ravisseurs m’avaient pris en otage, ils ne me donnaient même pas le temps pour que je m’exprime. Quand ils m’ont libéré, je suis venu vers la route pour demander les gens où j’étais. Après, Je me suis dirigé vers la gendarmerie pour faire ma déclaration tout en appelant au téléphone mon patron».

La déclaration du présumé bandit Adjudant-Chef Moussa Cissé :

«Seul le Tout-Puissant Allah peut me sauver dans cette affaire. La nuit du jeudi, j’étais chez moi quand mon ami Sékou Camara, gérant d’un parc, m’a appelé pour l’accompagner à Kankan. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas car, je ne suis pas en permission. Quand il a insisté, étant un ami, j’ai fini par accepter. Arrivé à Kouroussa, il a offensé le premier barrage, je lui ai demandé pourquoi il offense le barrage. Je lui ai dit de s’arrêter parce qu’il est avec un homme de tenue. Je lui ai demandé si la voiture est volée. Quand je me suis jeté sur lui, il est rentré dans la brousse et les gendarmes sont venus en faisant des tirs de sommation. Quand ils sont venus vers nous, je me suis présenté à eux en expliquant que je suis dans un piège».

Au terme de cette présentation, la clé du véhicule a été remise au Directeur général de l’entreprise Huwaei Technologie qui s’est réjoui de l’effort abattu par la gendarmerie.

Un autre cas de vol que l’officier Mamadou Alpha Barry a présenté à la presse, c’est celui de la Société de Transport de Guinée (SOTRAGUI). «Le mardi 20 décembre 2016, aux environs de 20 heures, le nommé Roger Théa, électricien à la SOTRAGUI, a été pris en flagrant délit de vol. Il a pris des grillages des véhicules de ladite société. Il a été arrêté par la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto et mis à la disposition de l’équipe de brigade de recherche de Matam pour des fins d’enquêtes».

Interrogé, le présumé voleur Roger Théa a reconnu les faits qui pèsent sur ses épaules. «Ce sont des morceaux de grillage que j’ai pris dans l’intention de faire une haie pour mettre mes poussins dedans», s’est-il défendu.

Pour rappel, Lt-Colonel Mamadou Alpha Barry est revenu sur la situation des vols dont la SOTRAGUI est victime.

«Il fut un moment, il y avait des travailleurs de SOTRAGUI étaient en grève. Les grévistes ont fait sortir les bus de la cour de la société. Quand les bus sont revenus, il manquait les turbos qui coûtent au-delà de 20 millions mais, malheureusement, les voleurs les revendaient entre 5 millions. Après les enquêtes, nos hommes ont compris que ce sont les travailleurs de la société qui venaient les nuits pour dérober ces pièces et les revendre à vil prix», a-t-il expliqué.