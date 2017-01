Le projet de loi modifié qui devait être adopté à l’Assemblée Nationale hier mercredi avant la clôture de la session des lois, continue à alimenter les débats dans la cité. Certains estiment que c’est le point 2 de l’accord politique du 12 octobre 2016 qui constitue la pomme de discorde entre l’opposition et la mouvance. Invité ce mercredi dans une radio de la place, le Secrétaire général de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a donné les raisons du blocage.

«Concernant le point 2 de l’accord, les députés ont trouvé un accord au niveau de la commission électorale. Le problème que nous avons est celui de la proposition de la mouvance. La proposition de faire une élection au scrutin mixte pour les communes, ce qui n’est pas dans le code électoral en vigueur.

La première proposition qui nous a été faite, c’est de faire un scrutin majoritaire. C'est-à-dire que la liste arrivée première dans la commune, prenne tous les postes de conseillers. Nous avons dit que ce n’est pas faisable dans notre pays. Si on le fait, on procède à la partition de la commune en deux blocs, l’UFDG qui va, sans contexte prendre, du quartier à la région en passant par la commune dans une zone donnée et le RPG va faire la même chose ailleurs. Alors que notre politique de décentralisation s’oppose à cela. Elle, c’est la participation la plus large à la base dans la gestion des affaires de la collectivité. On a dit que nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition… Ils sont revenus avec une contre proposition pour dire que l’élection à la proportionnelle a des inconvénients. En ce sens que lorsque vous n’avez pas obtenu la majorité des sièges dans la commune, vous êtes obligés de négocier avec un petit parti pour obtenir l’exécutif de la commune et celui-ci peut aller vous demander un poste d’adjoint, vous lui donner même s’il ne représente pas grand-chose. Nous avons dit que c’est cela le sens du partage. C’est sur cette proposition que nous sommes d’accord et l’UFDG ne change pas. Après, ils nous ont dit, ce qu’on va faire… On va mélanger la proportionnelle et le scrutin majoritaire qu’on appelle scrutin mixte. Celui-ci consiste à faire l’élection et toutes les listes vont en compétition. La liste qui est arrivé première, si elle a plus de 50 %, il n’y a pas de problème comme elle va être seule pour faire le conseil, elle va élire son conseil et chacun aura le nombre de conseil qu’il a obtenu à l’élection. Par contre, si une liste arrivée première n’obtient pas les 50 %, elle ne peut donc pas seule, faire le bureau exécutif, alors on lui donne d’office 51 % des sièges. Et comme elle aura d’office 51% des sièges, il va rester 49 %, les autres listes, on va refaire leur score en fonction des 49 %, on va diminuer ce qu’on a donné à l’autre (…). C’est ce qui a bloqué le code électoral, ce n’est pas le point 2 de l’accord. Le blocage de l’accord, c’est cette proposition qui est venue à la dernière minute que l’UFDG n’a pas acceptée. Parce que pour nous, elle met en danger la politique de décentralisation de notre pays. Nous avons dit que cela doit faire l’objet d’un débat national. Quel type de décentralisation la Guinée veut ? Est-ce qu’on veut qu’à la base comme l’exécutif. C'est-à-dire, c’est l’exécutif qui gagne l’élection, il fait le gouvernement qu’il veut mais par contre la décentralisation, c’est tout le monde qui y participe. C’est notre conception, c’est pourquoi nous n’avons pas accepté. Le fait de n’avoir pas accepté cette proposition, la mouvance nous accuse de ne vouloir bouger. Nous n’allons pas partir à la proportionnelle. Voilà la raison du blocage ».