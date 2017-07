Botswana-Chine : jusqu’où ira le bras de fer au sujet du Dalaï Lama?

La chasse ou l’obsession de la chine contre les nobélisés de la paix ne relâche pas. Pékin, devenue plus forte que jamais comme puissance économique et militaire ne voudrait plus recevoir de leçon, mais dicte les siennes depuis une dizaine d’années au monde entier, l’Afrique du sud et le révérend Desmond Tutu, un autre Nobel de la paix, en savent long sur la politique de la Chine: souverainiste à jamais, elle ne se mêle pas des affaires d’autrui et est allergique quand on se mêle de ses affaires intérieures.

Tel est-il le cas du Dalaï Lama, actuellement ? On ne le pense pas. Le chef spirituel tibétain a renoncé depuis des lustres à la lutte pour l’indépendance du Tibet, à moins qu’on ne se trompe. Le Botswana n’organise pas un forum politique, mais spirituel et religieux et en Afrique, loin de la Chine.

Le Marxisme-Léninisme-Maoisme qui pensait que la religion est l’opium des peuples, est en train de renaître de plus belle de ses cendres, le concept du « révisionnisme » ne peut plus être considéré comme péjoratif, puisqu’il est tangible et palpable dans la lutte générale contre le terrorisme international.

On n’empêchera pas les anciens pays communistes, la Chine en ligne avancée, de penser que le Dalaï Lama pourrait en faire un usage détourné de sa spiritualité. Déjà, les Ouïghours, les musulmans chinois écument tant soit peu quelques régions de la Chine comme les Rohingya de la Birmanie où Aung San Suu Kyi, une autre Nobel de la paix, a semblé couper son vin de beaucoup d’eau. Elle est devenue si inaudible qu’on se demande si le Nobel de la paix à elle décerné en 1991 ne s’est pas mué en avatar et farce comme celui décerné à Barack Obama et à Bob Dylan, récemment et dernièrement.

Ceci étant, un postulat se pose : si les Occidentaux, depuis La Baule, avaient cautionné l’aide au développement de l’Afrique, à la démocratie et à l’alternance démocratique, la Chine aussi, mais en sens inverse, logique pour logique (comprenne qui pourra).

Le Botswana est devant un dilemme et il doit trancher. Va-t-il garder sa liberté et son indépendance dans ses orientations politiques, sociales et culturelles ou les sacrifier pour une économie conditionnée et dictée par la Chine.

Si la conférence des chefs spirituels se tient à Gaborone avec la présence effective du Dalaï Lama, que gagnerait, que perdrait la Chine, mais également, que gagnerait, que perdrait le Botswana ? L’obsession de la Chine dont le Dalaï Lama est la cause, est un casse-tête pour tout le monde.

Le comité du Nobel ne devrait plus vendre ses élus, surtout quand ils sont de l’autre côté de la barrière infranchissable.

Moïse Sidibé