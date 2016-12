Ce mercredi 21 Décembre 2016 au Siège d’Orange Guinée s’est tenue la 2eme remise des chèques d’un million chacun aux 7 clients chanceux de la semaine.

C’est au total 14 clients qui ont pu ainsi gagner grâce au tirage au sort le million mis en jeu chaque jour à travers la promo Orange money en cours.

Heureux de remporter 1.000.000 GNF chacun, en présence sous le contrôle d’un huissier de justice, ils n’ont pas hésité à partager leur joie !

Quelques témoignages :

Mr Cissé Karamo Taliby résidant au quartier Simbaya1: « j’invite les autres abonnés Orange à faire comme moi, continuer à jouer à la promo Orange Money car c’est réel, j’ai gagné ! Même ceux qui n’ont pas de compte Orange Money, car c’est le bon moment pour être, qui sait, de faire partie aussi des chanceux »

Mme Yattara Yalakhan domicilié à Sonfonia a confié « pour moi, ce gain a été une grande surprise, je suis vraiment contente car c’est la première fois que je bénéficie d’une promo Orange et je vais continuer de jouer à toutes vos promos pour encore gagner. Il faut y croire, c’est vrai ».

Quant à Mr Touré Demba du Km36 : « je remercie Orange et particulièrement Orange Money. J’encourage tout le monde à continuer de jouer, de faire des opérations tous les jours, c’est à dire faire des paiements, des transferts car c’est ce que j’ai fait pour gagner ».

Enfin, Mr Touré Fodé Bangaly de Nongo Taady : « je demande à tout le monde d’utiliser Orange Money car depuis que j’ai commencé à utiliser ce service de transfert d’argent, ça m’a beaucoup aidé et surtout faciliter mes déplacements et transactions et je suis aujourd’hui récompensé ».

Orange récompense ainsi la fidélité de ses abonnés détenteurs d’un compte Orange Money pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d’année en remportant chaque jour 1.000.000GNF par tirage au sort. Il suffit simplement de faire un maximum d’opérations via Orange Money et ce, tous les jours (transferts, paiements, dépôts, retraits, réabonnement,…) pour être inscrits.

Attention : seul le numéro 624 444 444 est habilité à annoncer la bonne nouvelle aux gagnants. Pour tout besoin, le service client est disponible au 62 77 ou rendez-vous sur la page Facebook Orange Guinée

Rendez-vous au Prochain tirage, le vendredi 23 Décembre : peut être serez-vous parmi les gagnants de la semaine ! EN tout cas, n’attendez pas : utilisez #144#Ok et si votre compte n’est pas ouvert, rendez-vous vite en agence ou point de vente pour l’ouvrir..

Vous rapprocher de l’essentiel