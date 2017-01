Rien ne va plus entre les membres de la délégation spéciale de la commune urbaine de Boké et certains conseillers communaux. Après plusieurs mois de crise, les conseillers communaux ont donné de la voix dans la matinée de ce vendredi 6 janvier 2017. Pour se faire ainsi entendre à leur président, ils ont barricadé les portes de la mairie.

Tôt ce matin, des conseillers frondeurs se sont massivement mobilisés pour barricader la porte de la mairie qui a vu toutes ses activités paralysées.

Dans un courrier en date du vendredi 6 janvier 2017, adressé au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et dont Guinéenews s’est procuré copie, 9 des 11 Conseillers réclament un audit de la gestion du président de la délégation spéciale, Modibo Fofana.

"Nous sommes tous solidaires et il ne s’agit pas d’un problème politique. Nous demandons le départ de monsieur Modibo Fofana", nous a confiés le Vice-président, Mamadou Chaffai Diallo.

Un autre conseiller indique à la presse que le président de la délégation spéciale a plusieurs fois violé les lois et règlements régissant le fonctionnement de la mairie.

Pendant ce temps le président tente de décrisper la situation. Il demande à ses conseillers d'aller à la table des négociations.

C'est la deuxième fois que les conseillers communaux se soulèvent contre leur président. Issu de la liste du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, Modibo Fofana est aujourd'hui persona non grata à la tête de la commune urbaine de Boké. Il y a environ deux mois, il a accusé ses conseillers d’être des vautours et un mois plus tard il a déclenché un audit externe à la mairie pour voir clair dans la gestion de ses prédécesseurs.