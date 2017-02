Les enseignants des écoles publiques et privées de Boke ont suivi le mot d'ordre de grève lancé ce lundi par l'intersyndicale de l'éducation. Les cours ont été paralysés dans toutes les écoles. Du Lycée Filira, en passant par le Lycée Yomboya et des écoles primaires de la commune urbaine, le mot d'ordre de grève a été observé à la lettre.



Mohamed Doumbouya, secrétaire général de l'union préfectorale de SLECG de Boké, explique. "Nulle part, il n'y a eu cours ce lundi à Boké, Kamsar, Sangaredi et dans les autres sous- prefectures. Tous les enseignants sont unanimes et sont engagés à respecter le mot d'ordre de grève. "Seule l'intersyndicale pourra lever ce mot d'ordre", prévient-il.



Le directeur préfectoral de l'éducation (DPE) de Boké confirme. "Ce matin, il n y a eu ni élèves ni enseignants dans nos écoles. Et aucun incident n'est enregistré", precise le DPE, Sine Magassouba.



Les écoles techniques et professionnelles (Centre de formation professionelle, l'école des soins de santé communautaire) et l'institut universitaire des Mines et Geologie de Boké ont également observé la grève à Boke.



L 'administration scolaire (DPE et IRE) obseve le service minimum dans les bureaux et dans certaines écoles.