La deuxième session 2016 du comité technique préfectoral de la Santé s'est ouverte lundi 27 février 2017 à Boké, sous la présidence du préfet Mohamed Lamine Doumbouya, a-t-on constaté sur place.

Cette deuxième session regroupe les agents de santé, les communautés, les partenaires et les autorités locales. Selon le directeur préfectoral de la Santé par intérim, Mamadou Kaba, cette rencontre vise à évaluer les activités réalisées sur le terrain, à identifier les problèmes et à proposer des solutions concrètes pour offrir aux populations des services de qualité.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il est revenu tout d’abord sur les objectifs de cette rencontre, avant de parler des progrès enregistrés dans le domaine de la Santé à Bokė. « Ce comité technique de Santé nous permet de savoir d'où nous venons, par comparaison avec les temps passés, où nous sommes par le monitorage des activités et où nous allons par la projection des objectifs qu'on se fixe. », a fait remarquer Dr Mamadou Kaba.

Pour sa part, le préfet Mohamed Lamine Doumbouya, après avoir déploré l'absence de certains comités de Santé et d'Hygiène (représentants des communautés), a félicité les agents de santé et les partenaires pour les efforts consentis dans l'amélioration de la couverture sanitaire dans la préfecture de Boké.

Conscient des conditions de vie parfois difficiles des agents de santé, et tirant des leçons du passage en Guinée de la maladie à virus Ebola, le préfet a rassuré que les grands défis auxquels la Guinée est confrontée dans le domaine de la Santé, seront relevés dans un proche avenir. Il a ensuite invité les agents de santé et les communautés à dédoubler d'efforts. « J'invite les agents de santé à multiplier les efforts pour résoudre les problèmes de santé de la mère et de l'enfant. Et je demande une implication plus effective dans les activités de santé à travers les sensibilisations des populations de vos localités respectives afin que les objectifs de réduction de la pauvreté liés à la santé soient atteints dans notre préfecture. », conclut le préfet.

Le comité technique préfectoral de santé est l'instance supérieure au niveau du district sanitaire qui permet de redynamiser le fonctionnement du système de santé.