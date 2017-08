Boké-Gaoual: le tronçon de toutes les souffrances pour les usagers

Les usagers de la route Boké-Gaoual sont actuellement confrontés à un véritable calvaire. Ce tronçon, long de 195Km, se trouve dans un état de dégradation très poussée. En cette saison hivernale, les véhicules et autres engins roulants restent pendant de longs moments embourbés. Une réalité qui inquiète moult passagers qui crient aujourd’hui leur ras-le-bol. (photo d’archives).

Des nids de poules, des flaques d’eau, des nombreux et dangereux virages, des chaussées glissantes ou obstruées par des d’arbres par endroits… C’est la triste réalité qui prévaut sur l’axe Boké-Gaoual. Cette route internationale n’a jamais connu le bitume et de nos jours est devenue impraticable. Avec une distance de 195km, les usagers font au moins 9heures pour arriver à destination. En cette saison des pluies, le calvaire est total, a constaté sur place Guineenews.org.

Mamadou Saliou Diallo est chauffeur régulier de ce tronçon. Il fait la navette entre Conakry-Dakar depuis 1996 mais se dit écœuré par l’état actuel de la route.

«On charge les jeudi et samedi pour aller à Dakar. Mais parfois, on a du mal à avoir nos recettes. La route est très dégradée, tout ce qu’on gagne dans nos trafics, on les dépense pour les entretiens de nos véhicules. On quitte Conakry, le matin vers 8 heures, mais parfois on arrive à la frontière, la nuit entre 21 heures et 23 heures. Notre calvaire est indescriptible »,a-t-il décrit ce vieux routier.

Ce ras-le bol est partagé par d’autres passagers. Juste à la rentrée de la ville de Boké, un taxi ayant à son bord 10 personnes, est embourbé durant toute une nuit.

«On se demande quand cette situation va changer. Nos routes sont vraiment impraticables. Je ne sais pas qu’est-ce que l’Etat fait dans ce pays. Partout c’est le même calvaire », laisse exploser sa colère une des passagers de ce taxi, visiblement très remontée.

Quant à Mamadou Saïdou Diallo et à ses passagers, ils ont fait trois jours de route entre Dakar et Conakry. Son véhicule a enregistré trois pannes. Pour lui, cela s’explique par la dégradation de la route.

«J’ai enregistré la première panne entre Kounsitel et Gaoual après que mon véhicule ait pris un coup dans un trou. Par la suite, c’est l’amortisseur qui s’est cassé. Conséquence, nous avons passé la nuit à Diandian à quelques dizaines de kilomètres de Koumbia. Nous avons trop souffert, mes passagers et moi. De Dakar le lundi, on n’est arrivé à Conakry que le jeudi », déplore-t-il.

Actuellement, il est très difficile de circuler sur cet axe, renchérit cet autre usager. Pourtant, des dizaines de Guinéens empruntent cette route au quotidien pour se rendre dans d’autres localités de la Guinée voire dans des pays voisins comme le Sénégal», enchainé cet autre passager.

L’autre difficulté des usagers, ce sont les tracasseries policières. A chaque point de contrôle, les chauffeurs versent une somme d’argent comme des droits de passe.

Fatoumata Dalanda Bah, de retour du Sénégal pour Guineenews.org