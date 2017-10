Boké: des travaux de déviation d’une société de sous-traitance prive une partie de la ville de courant

Les installations électriques d’EDG (électricité de Guinée) sont endommagées actuellement par des travaux de construction d’une route de déviation de la ville de Boké.

Selon nos informations, ces travaux sont exécutés par l’entreprise GUITER, l’une des sociétés de sous-traitance qui assurent le transport de bauxite de GAC (Guinea Alumina Coorporation).

Depuis plus de deux mois, ces travaux ont plongé certains secteurs de la commune comme Koffia dans le noir. A en croire les responsables d’EDG, dix poteaux électriques doivent être déplacés.

Face à cette situation, le président de la jeunesse de Koffia dit avoir épuisé toutes les voies de recours sans succès. « Depuis plus de deux mois, notre secteur Koffia n’a pas de courant. Nous avons mené plusieurs démarches auprès de la commune et de l’EDG, mais nous n’avons pas encore eu de satisfaction », a-t-il déclaré. Les responsables de l’agence EDG de Boké déclinent toute responsabilité par rapport à cette situation et accuse, en revanche, l’entreprise GUITER chargée d’exécuter les travaux de cette route de déviation, d’avoir endommagé les poteaux électriques qui alimentent le secteur Koffia.

Informées, les autorités de la commune urbaine de Boké ont demandé l’obtention d’une grue à une société minière de la place afin de faciliter l’exécution desdits travaux aux techniciens d’EDG.

« On est en train de gérer la situation et on est en train de mener des démarches. Cela va aboutir dans deux à trois jours » rassure Alpha Oumar Kona Diallo, le Vice-maire de la commune urbaine de Boké.

La question que de nombreux observateurs se posent actuellement est de savoir pourquoi une entreprise peut causer un tel préjudice aux populations sans pourtant y faire face. Surtout dans une localité qui vient de traverser une crise due au manque de courant avec des pertes en vues humaines et d’importants dégâts matériels à la clé.

Toutes nos tentatives de joindre le PDG de l’entreprise GUITER sont restées vaines jusqu’au moment où nous mettons en ligne cette dépêche.