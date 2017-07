Boké: Des engins roulants offerts par le consortium SMB/Winning au bureau de douane du port de Dapillon.

Ce sont deux véhicules de marque Toyota Land cruiser Prado TXL et une autre Toyota Hilux Pick up , que le consortium SMB-Winning a remis ce samedi 15Juillet au bureau de la douane de Dapillon (2eme port minéralier de la société minière de Boké). La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales de Bokė, des représentants de la direction générale de douane et du conseiller économique du ministre des mines, a constaté Guinéenews

Ce don est composé de deux véhicules et une vedette de 22 places .

A cela s’ajoute un bureau entièrement équipé en mobiliers et en unité informatique. C’est un geste du consortium SMB Winning et WAP qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l’équipe de la douane basée au port de Dapillon , troisième port du pays, après Conakry et Kamsar.

Plusieurs discours ont ponctué la cérémonie.

A M.Youssouf Manet , Sous-préfet de Kolabui , d’entamer en disant que c’est une immense joie et une fierté pour lui, d’assister à une telle cérémonie de la société minière de Bokė, qui n’est pas à son premier geste en faveur des populations de sa juridiction.

M.Rui coordinateur du projet SMB a, pour sa part, remercié les autorités et la douane guinéennes pour leur disponibilités et leur soutien à la SMB , depuis son installation à Bokė . Selon lui au début de ce projet , la société était confrontée à d’énormes difficultés qu’elle a pu surmonter grâce à l’implication de la douane guinéenne. « C’est pourquoi nous leur offrons ces engins pour faciliter leur déplacement.», précise le coordinateur du projet.

Visiblement satisfait, l’inspecteur général de la douane, Abdoulaye Diallo s’est dit très marqué par ce geste et promet d’en utiliser à bon escient. » Je suis très ému ce matin pour ce geste. Mais je voudrais tout d’abord remercier le président de la République pour la promotion du partenariat entre la Guinée et la Chine. Car, dira-t-il, ce don s’inscrit dans le cadre du partenariat gagnant gagnant entre les deux pays. » Et de conclure : » Ces engins nous permettrons de faire toutes les opérations d’importation et d’exportation sur place. Nous nous engeons donc ici à poursuivre pleinement notre rôle régalien de mobilisation des recettes des caisses de l’état.

Elhadj Baba Drame, représentant du gouverneur de Boké a quant à lui, mis un accent particulier sur l’importance d’un bureau de douane dans un port minéralier. La mise en place de ce bureau va encore rendre plus efficace l’exploitation minière à Boké. », a fait remarquer M. Baba Dramė.

Au nom du ministre des mines et de la géologie, M.Bouna Sylla, conseiller économique du ministre a rappelé que c’est dans le souci de faire de la Guinée un pays émergent, que la SMB est venue investir en Guinée .Pour atteindre cet objectif, ajoute-t-il , il faudrait assurer un meilleur contrôle et suivi régulier des activités de la société. Ce bureau équipé et ces engins roulants, permettront donc à la douane de faire son travail avec plus d’efficacité. », a conclu M.Bouna.