Koba est la sous-préfecture la plus densément peuplée dans la préfecture de Boffa et compte 21 districts. Aujourd’hui, la gestion de cette commune rurale pose problème quant à la répartition et la gestion des ressources de la localité.

Vu sa dimension, cette sous-préfecture a été divisée en deux zones à savoir: le Haut Koba et le Bas Koba. Le problème se situe au niveau de haut Koba où les citoyens s’estiment lésés dans le partage des ressources allouées à la localité pour son développement.

Toutes ces réalités amènent aujourd’hui les citoyens à demander la scission de cette commune rurale en deux afin de permettre aux citoyens de cette localité de s’autogérer et pour cela, une réunion de crise avait regroupé tous les cadres et responsables locaux en vue d’examiner cette situation qui perdure.