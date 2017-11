Bissandougou, cette ancienne capitale de Samory Touré qui manque de tout

A l’instar des nombreux villages de la région, le district de Bissandougou ne possède aucune infrastructure. Pas de route, manque d’enseignants, le personnel médical inexistant, manque d’eau potable et de médicaments pour le seul poste de santé.

Situé à 50 Km de Kankan sur la route de Kérouané, Bissandoudou est oublié et abandonné. La population de ce district broie du noir et ne sait plus à quel saint se vouer, selon le président de district Moriba Konaté. « Nous sommes plus de 2 000 âmes qui vivent ici. Et seulement trois points d’eau réalisés depuis le temps du General Lansana Conté nous servent tant bien que mal. Notre école primaire de six classes n’a que deux enseignants alors que le poste de santé n’a ni équipements ni médicaments pour deux agents de santé ». Et comme si cela ne suffisait pas, la toiture de la grande mosquée aussi construite par le feu General Conté, est totalement dégradée et coule en saison des pluies.

Ce qui amène les villageois à demander de l’aide aux bonnes volontés pour non seulement réhabiliter la grande mosquée, mais aussi résoudre l’épineux problèmes d’accès à l’eau potable ; le manque d’enseignant ; d’agents de santé et de médicaments pour leur poste de santé.

« Nous demandons à toutes les bonnes volontés y compris les autorités, à nous aider afin de refaire la toiture et les plafonds de notre mosquée totalement dégradés par les eaux de pluies. Nous demandons aussi des enseignants pour permettre à nos enfants d’aller à l’école. Car avec seulement deux enseignants, la majorité de nos enfants ne vont pas à l’école » à clamer le doyen Moriba Konaté.

A toutes ses difficultés liées aux manques criards de services sociaux de base, il faut noter la grande détresse des riziculteurs qui n’ont quasiment pas récolté cette année, à cause du grave déficit pluviométrique qu’a connu la région de Kankan.