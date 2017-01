Depuis un certain temps, le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques à interrompu son plaidoyer auprès des formations politiques. Guinéenews© a rencontré à propos Binta Barry de l’UFR, porte-parole dudit cadre. Dans cet entretien, elle explique les raisons du changement de leur agenda.

« Depuis un bon moment, en tant que cadre de concertation des filles/femmes des partis politiques, moi en tant que porte-parole, nous avons toujours pris notre bâton de pèlerin pour aller devant les institutions, les partis politiques et tous les décideurs des questions électorales dans le pays. Mais vous savez depuis qu’on a su que les élections ne pourront pas se tenir au mois de février, on a interrompu d’abord le plaidoyer. Parce que le plaidoyer n’a d’impact que si les élections sont en cours. Mais aujourd’hui, avec le report des élections, on ne sait pas à quand, on s'est dit au lieu de faire le plaidoyer pour le quota de 30% et le positionnement des femmes sur les listes électorales, il faut faire d’autres activités. Ces activités, c’est comment amener d’abord les femmes qui sont dans ces partis politiques à s’impliquer davantage en politique, celles qui ne sont pas en politique, à venir en politique et celles qui sont là, qui sont lettrées dans les partis politiques avec un grand écart, qui disent que nous sommes en politiques, nous sommes de cœur avec vous, qui ne s’affichent pas de le faire », a expliqué Binta Barry.

Et de poursuivre : « C’est un problème aujourd’hui. Dès qu’il y a élaboration des listes, le problème que les hommes posent, c’est de savoir ces femmes où sont elles. C’est la première question. Soit ils disent, elles sont là, mais elles sont illettrées. Alors qu’il y a des hommes aussi qui ne sont pas lettrés. Pourquoi seulement les femmes ? Donc c’est ce combat que nous sommes en train de mener auprès de nos collègues, auprès des femmes qui sont en politiques et apolitiques. Nous sommes en train de préparer la journée de la femme politique que nous entendons organiser de façon grandiose pour amener encore les femmes qui sont en politique afin de les encourager davantage et demander à celles qui n’y sont pas de venir. Nous allons leur expliquer pourquoi elles doivent venir parce que ce n’est pas un endroit uniquement prévu pour les hommes ».

Les femmes des partis politiques comptent se faire entendre d’avantage lors de la journée du 8 mars prochain. « Le 08 mars aussi, la fête internationale des femmes est en cours. Nous sommes en train de faire les démarches pour qu’en tant que femmes représentantes des partis politiques au sein du cadre, nous puissions nous impliquer, non seulement oralement, mais aussi par écrit pour faire notre part de contribution qui soit dans le rapport qui sera présenté », affirme-t-elle.

Une rencontre fructueuse a déjà eu lieu entre elles et la ministre des Affaires Sociales, Sanaba Kaba. « Elle nous a bien reçues dans son bureau. Elle nous a même données le thème de cette année qui sera débattu. Elle nous demande de nous impliquer nous aussi et de faire notre rapport à exposer. Et les autorités tiendront compte de ce qui sera écrit dans le rapport final qui sera présenté. Cela c’est pour faire la promotion des femmes, surtout l’autonomisation des femmes guinéennes. Et pour cela, il faut que nous femmes, nous nous impliquions davantage », a-t-elle souligné.

Pour l’heure, les femmes du cadre de concertation, selon Binta Barry, s’activent à amener leurs sœurs à s’impliquer en politique afin de comprendre le bien fondé de leur inscription sur les listes électorales.

« Parce que quand les femmes sont absentes, on ne peut pas tenir compte d’elles. Je vais lancer cet appel à toutes les femmes qui sont dans les partis politiques de s’impliquer d’avantage parce que si elles sont absentes, tout va se décider contre elles. Toute décision qui se prend à ton absence, se prend contre toi. Il faut que les femmes soient présentes sur le terrain politique pour se faire écouter », a conclu la porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques.