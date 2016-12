Un an après leur nomination, les membres du gouvernement Youla ont, individuellement, entamé la traditionnelle présentation de bilan de fin d’année. Il y a les ministres conservateurs, qui ont opté pour les médias traditionnels et ceux accrocs aux réseaux sociaux, qui ont trouvé un créneau moderne pour échanger avec les internautes.

Dans ce dernier lot, ils ne sont pas nombreux dans le gouvernement, il y a, par exemple, le ministre de la jeunesse, Moustapha Naïté, qui a franchi la barre des 200 mille abonnés sur Facebook, qui s’est essayé, ce samedi, à un exercice assez délicat.

En deux heures, le ministre Naïté a échangé avec les internautes, notamment sur Twitter et Facebook. Comme l’a demandé le Chef de l’Etat, qui plaide en faveur d’une présence accrue de ses ministres sur la toile pour communiquer sur ce qui va ou pas.

Tout a commencé le 22 décembre 2016 à 18h 17, quand le ministre Moustapha Naité a posté sur son compte officiel à l’intention de ses 200 mille abonnés: « Chers amis, je vous invite, ce samedi 24 Décembre 2016, de 14h à 16h, à discuter et échanger sur le budget 2017 du Ministère de la Jeunesse. Débattre ensemble des activités et projets retenus dans ce budget et recueillir vos approches sur l’exécution des projets. Je souhaite un échange franc, objectif, dépassionné et cordial. Merci d’y participer ».

Aussitôt son invite lancée, Bakary Diaré réagit. « J’y serais ». « Très belle initiative, c'est vraiment une première pour moi d'entendre ça », a commenté pour sa part Fodé Salifou Camara. « Voilà déjà une bonne idée car partagé les idées des uns et des autres c’est une ouverture qui vous permettrait de connaître les différents besoins et comment les appliquer dans l’intérêt de tous », a confié Alpha Mamadou Diop.

Pour engager le débat, le ministre poste. « Comme promis, nous allons échanger sur le budget 2017 adopté du Ministère de la jeunesse et des activités retenues dans ce budget. Le budget 2017 se chiffre à 28.849.363.000 GNF contre 29.369.497.291 GNF en 2016 soit une diminution de 1,77%. Le montant des rémunérations et traitement est de GNF 8.059.756.000 contre GNF 17.677.031.000 en 2016. Le volet "Achat de biens et services" se chiffre à GNF 5.663.296.000. Les dépenses de subventions et transferts s’élèvent à GNF 2.533.156.000, soit 8,78% des inscriptions totales contre GNF 5.508.781.535 en 2016 soit une diminution de 54,02%. Les dépenses d’investissement se chiffrent à GNF 12 593 000 000 soit 43,65% des inscriptions contre GNF 800 000 000 en 2016, laissant apparaitre un accroissement de 1474.13%. Cette hausse s’explique par la volonté d’achever les projets HIMO (pavage) et de relancer la construction des maisons des jeunes. Voilà en résumé la structure du budget 2017. Je suis ouvert à vos questions. Discutons en toute cordialité ».

Erickorka Bah : Monsieur le ministre, quelle démarche incitative comptez vous mettre en place pour booster l'entreprenariat jeune ?

Moustapha Naïté : Depuis deux ans, nous avons initié plusieurs projets dans ce sens. Malgré les conjonctures diverses, nous avons accompagné, avec le projet DEMARRAGE, 25 entreprises à hauteur de 6 milliards GNF avec à la clé plus de 400 emplois possibles. Nous avons avec le projet VISE qui accompagne des jeunes agriculteurs dont les projets agricoles portent déjà leurs fruits à BOFFA par exemple. Avec BOCEJ (Booster les Compétences pour l'Employabilité des Jeunes), ce sera un accompagnement E2E Education à l'emploi pour permettre l'insertion une fois la formation terminée. Avec le Centre d'Incubation et d'Apprentissage des Métiers de la Confection installé dans la maison des Jeunes de Touyah, ce sera, in fine, 300 jeunes filles et garçons par an formés et accompagnés dans la mise en place de leur entreprise de confection…

Je voudrais rappeler que le rôle du ministère doit être celui de créer les conditions (accompagnement, politique globale, vision moyen et long terme…) pour l'insertion socioéconomique et professionnelle…C'est ce que nous essayons de faire avec les moyens qui sont les nôtres même si nous travaillons aussi à imaginer des financement innovants pour des projets plus structurants. J'espère que cette réponse te satisfait.

Erickorka Bah : Je vois que beaucoup d'efforts ont été consentis. Mais supposons que votre budget est insignifiant par rapport à vos ambitions, est-ce que vous avez envisagé un volet renforcement de capacité dans la recherche de financement ? A terme faudrait-il que les jeunes puissent s'adresser directement aux institutions financières ? Force est de reconnaître que les Banques n'accompagnent pas trop.

Moustapha Naïté : Erickorka Bah, tu as parfaitement raison. Nous travaillons beaucoup sur des financements innovants. Pour cela, il faut mettre sur la table des projets structurants. C'est ce que j'essaie de faire par exemple avec le Palais de la Jeunesse et de la Culture. Sur l'accompagnement des projets de jeunes entrepreneurs, par exemple, DEMARRAGE a été soutenu par une banque de la place et les fonds sont garantis par l'Etat. Tes propositions seront les bienvenues, cher jeune frère.

Baldé Thierno Ousmane : Monsieur le ministre, s'il te plait, faites nous le bilan de votre département et ensuite les perspectives pour 2017.

Moustapha Naïté : j'animerai une conférence de presse bilan et perspectives la semaine prochaine au plus tard le 29 décembre 2016. Soyez à l'écoute…

Baldé Thierno Ousmane : Merci monsieur le ministre, surtout faites un tour à l'intérieur du pays car la jeunesse na pas où se retrouver

Moustapha Naïté : Je l'ai déjà fait. Je le referai…

Diallo Alpha Ousmane : Monsieur le ministre, je posais simplement la question de savoir ce que devient votre projet de création d'emplois annoncé en grande pompe et quel est votre plan de mise à exécution de ce projet.

Moustapha Naite : Le PNISEJ puisque c'est de cela qu'il s'agit est dans sa phase de recherche de financement. Apres le plaidoyer aux Nations Unies en marge des assemblées générales, nous avons déjà créé le fond de relance en partenariat avec le multi Partner trust fund et qui a été doté d'un montant de 5 millions dans une perspective plus globale de lever 500 millions de dollars dont $139 millions pour le PNISEJ. Nous serons d'ici la fin du premier semestre de 2017 à Bruxelles pour une réunion des bailleurs en vue de son financement. Je voudrais pour terminer vous dire que ce programme a une vision moyen et long terme. Il sera réalisé sous ma mission ou sous celle d'un autre.

Ibra hima : Je vous remercie pour cette initiative que je trouve salutaire. Nous parlons bien sûr du budget 2017 et vous avez pris le soin de le comparer avec celui de 2016; il se trouve que parmi les réalisations de 2016, le projet : « Un tailleur, une machine » a vraiment retenu l'attention du public. Est-ce un slogan qui a été mal interprété ou c'est un manque de communication de votre département ?

Moustapha Naïté : c'est possible. Avec le Centre d'Incubation et d'Apprentissage des Métiers de la Confection (un tailleur, une machine est le slogan du projet) installé dans la maison des Jeunes de Taouyah, ce sera, in fine, 300 jeunes filles et garçons par an formés et accompagnés dans la mise en place de leur entreprise de confection.

Mouhamed Korka Baldé : Bonsoir Mr le ministre, ma question est la suivante : Avez-vous un projet qui consiste à encourager les jeunes à se lancer dans des secteurs comme l'agriculture et l'élevage ? Si oui expliquez- moi vos ambitions sur ce sujet.

Amadou Tidiane Bah : Avant que le ministre n’y réponde, je voulais te ramener à la politique de promotion de l'entrepreneuriat du Ministère : Direction de l'insertion socio- économique et le Fonds d'insertion des jeunes. On espère que le ministre apportera plus de précisions pour te dire que ces secteurs sont bien pris en compte. Il ya aujourd'hui un fonds disponible et pour les jeunes (6 milliards) qui accompagnent l'auto emploi

Moustapha Naite : Plusieurs initiatives existent qui ne sont pas pris en compte dans le BND. Nous faisons recours à des financements innovants pour accompagner de telles initiatives. Par exemple, le projet VISE (Vivre de son entreprise) géré par le FONIJ qui accompagne des jeunes agriculteurs. Il y a des entreprises évoluant à Boffa et à Kindia qui en jouissent déjà. FONIJ pour plus d'info….

Mamadou Djouldé Koïn Diallo Bonsoir Mr le ministre. Nonobstant le travail individuel que chaque jeune doit fournir et la haute concurrence de compétitivité à l'international, je voudrais savoir quels accompagnements le ministère fait pour aider les jeunes guinéens qui ont l'ambition de s'internationaliser pour qu'ils occupent des fonctions dans des instances sous régionales qu'internationales pour améliorer l'image positive de notre cher pays et son poids de représentativité au- delà de nos frontières. Cordialement.

Moustapha Naite : notre ambition est de promouvoir les jeunes ici en Guinée et partout ailleurs. Il y a lieu dans un premier temps d'établir le pont de confiance entre les jeunes et les gouvernants que nous sommes en vue de promouvoir les jeunes dont les qualifications et les compétences sont avérées pour occuper des fonctions à l'international. Dans un second temps, il y va de la responsabilité des jeunes d'être plus entreprenants et audacieux en amenant les gouvernements à les soutenir dans leur choix d'épanouissement professionnel…Je reste ouvert à des propositions que je pourrais remonter à qui de droit….Merci et bon courage

Mamadou Djouldé Koïn Diallo Merci Monsieur le ministre pour votre réponse qui, sans doute, me donne satisfaction. Et par ailleurs, je vous ferais parvenir mes propositions et approches de solution pour surmonter cet obstacle de développement des talents des jeunes pour des fonctions à l'international pour que notre Guinée y gagne.

Comme j'aime le dire avec un slogan. "Le plus important n'est pas que nos jeunes ont du talent mais c'est plutôt c'est ce que nos jeunes font de leurs talents et ce que leurs talents font d'eux".

Moustapha Naite : Je reste dans l'attente. Bien à vous

Idrissa Camara : Monsieur le Ministre, merci pour cet échange. Tout d abord j’aimerais savoir quelles furent vos réalisations en 2016 surtout à l’intérieur du pays car selon moi vos slogans ont pris le dessus des faits sur le terrain

Moustapha Naite : comme je l'ai dit aux autres, j'animerai une conférence de presse la semaine prochaine pour faire le bilan 2016 et perspectives 2017… C'est une erreur de penser que les slogans ont pris le dessus sur les faits. Les slogans n'ont été là que pour accompagner les projets qui ont par ailleurs été réalisés (DEMARRAGE, VISE, UN Tailleur/Une Machine, Nos jeunes ont du Talent….)

Idrissa Camara On assiste à plus de buzz que de réalisations. On veut votre réussite mais parlant d’un tailleur, une machine, il n y a pas eu un impact assez important puisque le nombre était trop peu

Moustapha Naite : Idrissa Camara, vous n'avez pas compris le projet d'incubation et d'apprentissage des Métiers de la Confection (un tailleur, une machine)… Avant de vous lancer dans des critiques, essayez d'abord de prendre les informations. Depuis deux ans, nous avons initié plusieurs projets dans ce sens. Malgré les conjonctures diverses, nous avons accompagné, avec le projet DEMARRAGE, 25 entreprises à hauteur de 6 milliards GNF avec à la clé plus de 400 emplois possibles. Nous avons avec le projet VISE qui accompagne des jeunes agriculteurs dont les projets agricoles portent déjà leurs fruits à BOFFA par exemple. Avec BOCEJ (Booster les Compétences pour l'Employabilité des Jeunes), ce sera un accompagnement E2E Education à l'emploi pour permettre l'insertion une fois la formation terminée. Avec le Centre d'Incubation et d'Apprentissage des Métiers de la Confection installé dans la maison des Jeunes de Taouyah, ce sera, in fine, 300 jeunes filles et garçons par an formés et accompagnés dans la mise en place de leur entreprise de confection.. …Je voudrais rappeler que le rôle du ministère doit être celui de créer les conditions (accompagnement, politique globale, vision moyen et long terme…) pour l'insertion socioéconomique et professionnelle…C'est ce que nous essayons de faire avec les moyens qui sont les nôtres même si nous travaillons aussi à imaginer des financement innovants pour des projets plus structurants. J'espère que cette réponse te satisfait…

Idrissa Camara : Monsieur le Ministre, j’aurais aimé ces genres de slogan pour 2017 : Jeunesse et formation, Jeunesse et innovation, Jeunesse et emploi

Moustapha Naite : c'est bien noté….

Idrissa Camara En ce qui concerne les pavages, on a l’air de ne rien voir malgré le fait d’avoir la technologie à notre portée.

Moustapha Naite : certes nous n'avons pas de ressources conséquentes pour faire beaucoup plus mais il n y a qu'à faire un tour devant la mairie de Kaloum, la ruelle devant la radio Nostalgie, la ruelle des anciens combattants juste à titre d'exemple, pour savoir qu'il y a un peu à voir.

Mamadou Djouldé Koïn Diallo : Merci Monsieur le ministre pour votre réponse qui, sans doute me donne satisfaction.

Moh Sieur : Monsieur le Ministre, cette ouverture de communication est à saluer. Je pense qu'il aurait fallu la faire sur la page du Ministère ou au moins l'y partager pour associer tout le Département à ces résultats qui vu comme présentés se veulent une réussite. Nous devons rendre solides nos institutions.

Par ailleurs le Ministère de la Jeunesse est un outil sensible qui ne peut rendre son bilan dans le seul volet des chiffres mais il y a un environnement à évaluer, celui des orientations des jeunes. Vers quoi vont- ils ? Ont ils plus foi en l'avenir ? Il faut une réelle vitrine de promotion et de mise en confiance de la jeunesse qui cette année l'a confirmé est pétrie de talents… Donc il faut une réelle plate-forme d'échange et de partage d'expérience. Nous restons à la disposition de notre pays pour toute réflexion constructive et axée vers l'action concrète.

Debal Lidjal : Bonsoir Monsieur le Ministre, merci encore une fois pour cette occasion que vous nous offrez même si ça faisait un bail. Néanmoins c'est bien le budget mais en termes pratique ce que nous jeunes guinéens voulons savoir c'est votre politique d'emploi réel puisque rien n'est visible sur le terrain. Merci

Younoussa Manguai Tounkara : Qu’est-ce ce qui a motivé les députés à diminuer le budget de la jeunesse ? Pourtant, les bonnes réalisations ne manquent pas. Mais je crois que cela démontre le mépris qu'ils ont vis-à-vis de la jeunesse. Qu'allons- nous faire ?

Idrissa Camara Quel est votre ambition pour 2017 ? Qu’est-ce que cette jeunesse pourrait espérer de vous en 2017 ?

Kharé Man : Bonjour Monsieur le Ministre Naité, Merci de votre disponibilité ! Ma question est la suivante: Concrètement quelle est la feuille de route qui vous a été confiée en termes de politique pour la jeunesse Guinéenne ? Quel est le cap où vous voulez mener la jeunesse et par quelle politique. Parce que tout cela manque de lisibilité pour nous, jeunes. Merci.

Moustapha Naite :Ma feuille de route est claire : la Mise en œuvre du Programme National d’Insertion Socio-économique des jeunes ; la finalisation des projets en cours de réalisation; la restructuration et la mise en place de la structure faitière des associations de jeunesse (structure faitière); l’action d’encadrement et de sensibilisation des jeunes sur des sujets spécifiques; la construction et l’équipement des maisons, foyers des jeunes et autres espaces publics ; le renforcement des capacités des cadres et agents du Ministère.

Kharé Man : Moustapha Naite, et sur quels critères le département sera évalué quant à la réalisation de la feuille de route?

Moustapha Naite : A titre d'exemple, pour l'épanouissement, il y a ce grand projet du palais de la jeunesse et de la Culture où on retrouvera toutes les fonctionnalités et besoins exprimés par les jeunes et pour le volet Insertion; il y a ce programme National d'Insertion socio-économique des jeunes dont nous avons commencé le plaidoyer aux Nations Unies au mois de septembre dernier et qui continue. C'est un programme à moyen et long terme. Il sera réalisé sous ma mission ou sous celle d'un autre ministre. C'est ça le cap et la vision….

Kharé Man : Monsieur Naité, en tant que jeune et observateur de la vie publique, nous nous demandons souvent, ministre après ministre, pourquoi il n'y a pas de réforme structurelle de faite en faveur de la jeunesse Guinéenne. Nous avons l'impression que les ministres se contentent de gérer le quotidien, de telle sorte qu'après leurs passages, il ne reste rien à en retenir. Nous espérons que vous avez une vision à long terme pour les jeunes.

Moustapha Naite : Je partage votre avis. C'est pourquoi nous avons mis le PNISEJ dans une vision à moyen et long terme.

Kharé Man : Moustapha Naité, franchement Merci pour le sérieux que vous avez accordé à cet échange, en prenant le temps de répondre avec attention à chaque question, en espérant renouveler l'exercice plus souvent. Merci.

Fodé Simankan : Un département ministériel est un pan du gouvernement auquel il appartient. À ce titre, il est tributaire de la santé budgétaire de ce gouvernement. Malgré les difficultés inhérentes au contexte difficile qu'a hérité la troisième république, Moustapha Naité a su marquer de son empreinte ce département en implémentant des idées très simples telles que les filets sociaux, la consultation nationale de la jeunesse, etc. La portée de ces programmes n’est certainement pas à court terme.

Kharé Man : Que fait le département de la jeunesse pour endiguer le fléau de l’émigration de la jeunesse Guinéenne vers l'eldorado Européen ? Merci.

Moustapha Naite : Comme tu le sais, ce n'est pas un fléau propre à la Guinée et aujourd'hui nous en souffrons tous, naturellement à des degrés différents. Ceci dit, au- delà de l'immigration voulue et souhaitée, beaucoup de nos jeunes partent parce qu'ils manquent des opportunités pour leur épanouissement économique et c'est à ce niveau que nous devons tous y travailler. Par exemple le vaste Programme d'Insertion socioéconomique que nous avons élaboré permettra in fine à créer des opportunités d'embauches et d'auto emploi pour des centaines de milliers de jeunes. Ceci est une vision à moyen et long terme….Aussi, il y va de la responsabilité des candidats à l'immigration et de leurs familles. Pourquoi, investir 40 millions de nos francs pour un projet de voyage risqué alors que ce fond est largement suffisant pour démarrer une petite entreprise par exemple dans le monde agricole….

Kharé Man : Question complémentaire. Que faites-vous pour ceux qui attendent désespérément en Algérie ou en Libye, en attendant une main tendue des autorités pour revenir au pays ?

Moustapha Naite : le Ministère des affaires Etrangères et l'OMI s'en occupent. Vous pouvez vous rapprocher de ces deux structures pour avoir plus d'info.

Oumar Ibn Mocktar : Bonsoir monsieur le ministre. S’il vous plaît, dites- nous quels seront vos principaux investissements pour cette nouvelle année ?

Moustapha Naite : Les investissements prévus: Maisons des jeunes (7 milliards); Pavage des rues (4 milliards 600 millions); Booster les compétences (693 millions); Santé sexuelle reproductive des adolescents/jeunes (300 millions)….il reste entendu que pour finaliser les maisons des jeunes par exemple, il nous fallait au moins 18 milliards…c'est pour dire que les investissements nécessaires ne sont pas encore disponibles.

Oumar Ibn Mocktar Merci pour cet exercice oh combien salutaire. Merci de nous rendre compte. Bonne continuation monsieur Naité.

Mariama Djouldé Jalloh : Je sais qu'il existe un ministère de la santé mais si vous avez décidé d'investir dans le domaine de la santé, notamment la santé sexuelle reproductive des adolescents/ jeunes, c'est important de revoir ce budget à la hausse. Une jeunesse ne peut pas s'épanouir si elle est malade. Et je ne vais rien vous apprendre sur cet aspect, mais c'est il y a de quoi s'inquiéter, M. le ministre.

Moustapha Naite : les projets sur la santé sexuelle reproductive adolescents/jeunes sont menés avec les PTF dont UNFPA…Suivez www.jeunesse.gouv.gn

Lanah Gbemou : Monsieur le ministre, nous voudrions savoir les subventions d'investissement

Moustapha Naite : il y a les subventions pour les structures sous tutelle comme FONIJ et AGETIPE et les investissements pour les projets comme construction maison des jeunes. Merci

Lanah Gbemou En suite nous voudrions savoir, quelle relation lie votre département et ce lui du FONIJ?

Moustapha Naite : Le Fonds National d'Insertion des Jeunes FONIJ est une structure sous tutelle…

Oumar Ibn Mocktar : Monsieur le ministre je propose qu'on change le terme "maison des jeunes" car cela parait à mon sens très exclusif du moment où ce bien est commun pour toute la nation guinéenne. Je souhaite que ces maisons de jeunes soit appelée "foyer polyvalent" ou "centre culturel communal"

Moustapha Naite : c'est noté

Oumar Ibn Mocktar : Merci et surtout armez vous de courage afin d'y arriver car le chemin est parsemé d'embûches.

Guinea Conakry : Monsieur le ministre est- ce que vous pouvez nous mettre sur un schéma (tableau) l'évolution et la comparaison des budgets chiffres depuis que vous êtes dans ce département ? Je voudrais mieux visionner comment vous évoluer ?

Moustapha Naite : On le mettra sur le site du ministère www.jeunesse.gouv.gn

Guinea Conakry : Merci. Je suis très ravi de la réponse avec référence. Naturellement je suis du #teamagris mais je vois que vous évoluez. Keep it up, good job.

Sékou Oumar Cissé : Bonjour Mr le Ministre, les 43.65% d'investissement vont essentiellement dans la relance des maisons de jeunes et quels autres projets ? Sinon que je vous félicite et encourage pour cette politique de Communication avec nous jeunes.

Moustapha Naite : Le reste se trouve dans les projets HIMO (par exemple pavages de rue) et aussi les contreparties à payer en faveur des projets Finex (santé sexuelle reproductive, booster les compétences)

Sékou Oumar Cissé : Merci Excellence pour vos détails. La jeunesse est avec vous, courage et encore félicitation.

Djibril Sampou : J’aimerais que votre département travaille avec le département de la citoyenneté pour organiser des séries de formation pour la jeunesse dont le thème sera « le droit, le devoir et le civisme », les samedis dans les différentes communes de la capitale.

Moustapha Naite : On a travaillé ensemble sur la SENACIP. Vous auriez remarqué les jeunes ont activement pris part à cette semaine. Nous allons continuer de travailler ensemble. Je suis d'accord avec vous

AlSidiq Barry Mouhamad Alyou : Bonsoir Monsieur le ministre, que proposez- vous pour la création d'un schéma de pensée plus dynamique et plus pragmatique de la jeunesse ?

Moustapha Naite : soyez plus clair

Mamadou Dian Balde : Bonsoir Monsieur je voudrais savoir combien de maison de jeunes comptez-vous implanter en 2017 et suivant quel critère ?

Moustapha Naite : ce sera en fonction du budget disponible que je viens de partager avec vous

Michel Koly Guilavogui : Merci monsieur le ministre. Quelles sont les maisons de jeunes qui seront achevées à travers ce budget 2017?

Moustapha Naite : Vu le budget alloué pour la suite des constructions, un arbitrage est en cours pour les priorités. Je vous tiendrai informé

Elhadji Sow : Bonjour monsieur le ministre. ma question est la suivante : quel est le sort des jeunes qui ont fini leurs études depuis fort longtemps ?

Moustapha Naite : Vous pouvez vous rapprocher de l'Aguipe pour les stages en entreprises dans un premier temps

Elhadji Sow : Ok pas de souci mais comment peut-ont être stagiaire l'ABA?

Amadou Tidiane Bah : Elhadji Sow tu peux t'inscrire sur www.aguipeguinee.com

AGUIPE – Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi

Moustapa Naité : Merci d'avoir participé à cet échange. J'ai été très ravi de répondre à vos questions très pertinentes et constructives. Nous avons mis plus de temps que prévu et je n'hésiterai pas à répondre aux questions qui suivront plus tard. Encore merci et joyeux Noël.