Bientôt une usine militaire au camp Alpha Yaya

Le président Alpha Condé est arrivé hier samedi à Conakry vers 19 heures. Ce dimanche, il était au camp Alpha pour la pose de la première pierre de la reconstruction de l’usine militaire du camp Alpha Yaya pour mieux équiper les militaires guinéens.

Sur sa page facebook, le président a écrit « Avec nos amis de la Turquie et d’autres investisseurs, nous allons reconstruire l’usine militaire du Camp Alpha Yaya. Et doter nos Forces armées d’équipements ultramodernes… ».

Cette usine qui renait après 24 ans de fermeture, va s’étendre sur 8 400 m2 avec une capacité de 720 000 tenues militaires et scolaires par an. Elle sera composée d’un bloc de tissage, deux blocs de coupe et confection, un bloc de fabrication de chaussures et un laboratoire pour le contrôle du tissu.

La société guinéo-turque Karkat S.A est chargée des travaux pour un délai de 3 mois.

Avec un coût de réalisation de 32 millions de dollars US, cette infrastructure va créer 1 558 emplois.

Le représentant de la société Karkat S.A, Roda Fawaz, a non seulement rassuré du respect du délai contractuel, mais aussi la construction prochaine d’autres unités telles que l’usine de matelas à ressort, prévue à la mi-février 2018.

Sur les lieux, il était entouré du ministre de la défense Dr Mohamed Diaré et d’autres chefs miliaires. La réhabilitation de cette infrastructure vient combler un vide qui commençait à se faire sentir chez les militaires guinéens