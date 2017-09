Bénin: forte présence guinéenne à la 11ème conférence annuelle de l’alliance africaine du cajou

‘’ Une nouvelle vision pour des partenariats et des investissements’’, tel est le thème de la 11ème Conférence annuelle de l’Alliance Africaine du Cajou (ACA) qui a démarré lundi 18 septembre à Cotonou, la capitale béninoise, a-t-on appris.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement du Benin, Abdoulaye Bio Tchane. Pour lui, « le Benin à l’instar des autres pays producteurs, a compris l’importance et l’intérêt que revêt le cajou dans le développement socioéconomique, non seulement pour la génération des revenus mais aussi et surtout pour la création d’emplois particulièrement en milieu rural.»

La conférence de Cotonou succède à celle de la Guinée-Bissau, tenue en 2016. Elle regroupe une vingtaine de pays africains et du monde. Pendant quatre jours, les participants vont échanger sur l’avenir du Cajou en Afrique.

A ce jour, près de 130 entreprises travaillent sous la bannière de l’ACA et représentent tous les aspects de la chaine de valeur du cajou, y compris les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les acheteurs internationaux.

En marge de cette conférence, l’Alliance Africaine du Cajou créée en 2006, a tenu lors de la première journée, dans la matinée une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée a permis, dit-on, à l’ACA de présenter le bilan de l’année passée et procéder à la validation des amendements apportés au statut. Désormais, le comité exécutif de cette alliance devient le conseil d’administration et les membres de ce conseil passe de 7 à 9 dont un pour l’Afrique et le second pour l’international sans oublier une légère augmentation des frais d’adhésion.

La délégation guinéenne, composée de dix membres issus du secteur de la filière anacarde, est conduite par Dobo Béavogui, le directeur général de l’Agence Guinéenne de Promotion d’Exportation (Aguipex). Après son adhésion, la Guinée est devenue membre électeur du conseil d’administration de cette alliance. Par conséquent, elle a participé pour la première fois à l’élection des deux nouveaux membres du CA contrairement à l’année dernière où elle n’était qu’une simple observatrice.

La seconde journée, porte sur des expositions et la présentation des panels des participants.