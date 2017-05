Beijing prête à accueillir les invités au Forum « la Ceinture et la Route »

Par Zhu Jingruo, He Yong et Wang Haonan, journalistes du Quotidien du Peuple, partenaire de guinéenews.org



Selon le porte-parole du gouvernement municipal de Beijing, la capitale chinoise est prête à accueillir le Forum pour la coopération internationale « la Ceinture et la Route », qui aura lieu les 14 et 15 mai.

Huairou, la « capitale des conférences internationales » est déjà entrée dans l’ambiance des réunions. Selon un responsable du gouvernement municipal de Beijing en charge du sujet, la cérémonie d’ouverture du Sommet aura lieu au Centre national des conférences, il y aura des séances plénières de haut niveau et six réunions à thème parallèles. Pour toutes ces activités, Beijing fournira diverses garanties, comme des services de conférence et de restauration. Ainsi, plus de 10 000 personnes, comme des délégués nationaux et internationaux, des journalistes et le personnel de services bénéficieront de services de restauration. Ainsi, en une seule journée, le nombre de personnes qui mangeront pendant le sommet devrait atteindre au plus 18 000 personnes en une seule journée. Pour le moment, le Centre national des conférences et autres lieux de réunion sont bien prêts à accueillir les invités.

Le Centre national des conférences du Lac Yanqi sera le lieu principal du Forum sur la coopération internationale « la Ceinture et la Route ». La Salle Jixian sera le lieu principal du déjeuner des dirigeants. La table ronde du Forum aura lieu dans la Salle Haiyan de l’Hôtel Yanqi. A ce jour le lieu principal et autres zones fonctionnels sont déjà bien préparées.

En outre, un centre de presse sera mis en place au Centre international des conférences où les journalistes chinois et étrangers pourront s’intaller tout au long du Sommet. Des services au niveau international seront fournis aux médias, comme celui de’informations, de réseau d’Internet, des pauses thé, etc.

Dans la planification de l’aménagement du site conférencier, les matériaux de construction utilisés ont répondu aux exigences de d’économie d’énergie et de protection de l’environnement. Toutes les installations sont faites en matériaux recyclés respectueux de l’environnement. Ainsi les salles de conférences sont principalement à base de bois, pouvant être mis en place et démontés à tout moment. Après l’événement, les pièces démontées seront récupérées et recyclées.

Pendant le Forum, les dossiers d’inscription, de notifications et de présentations des conférences ainsi que d’autres documents recouriront à des outils informatique tout en utilisant les plates-formes mobiles afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les papier imprimés.

Le service multilingue sera pris en charge par plus de 2 000 jeunes bénévoles, dont 1 300 personnes au Centre national des conférences, 100 au centre d’inscription du Furum, plus de 500 pour les transports et plus de 330 pour des services diversifiés. Le recrutement et la formation de toutes les équipes de volontaires sont d’ores et déjà achevés.

Enfin, afin de minimiser l’impact sur le public, la circulation alternée ne sera pas appliquée pendant le forum et il n’y aura aucun congé. La ville de Beijing continuera en même temps à améliorer l’adaptation des travaux de préparation du forum à la gestion urbaine, s’attachant à assurer comme d’ordinaire le fonctionnement de la ville, l’entretien des infrastructures, la rénovation de l’environnement urbain et naturel et la lutte contre la pollution de l’air, etc.