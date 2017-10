Beijing désignée championne mondiale de la production de recherche scientifique

Par Wan Yu du Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Le 19 octobre, le magazine britannique « Nature » a publié une série d’articles intitulé « Indice Nature 2017 des villes de recherche » série d’articles. L’« Indice Nature 2017 » a montré que dans le classement des plus grandes villes mondiales de la recherche scientifique, Beijing a remporté le titre de champion de la production de recherche scientifique, et que Shanghai s’est classée cinquième.

Selon le Nature Springer Group, qui publie le magazine « Nature », « Les remarquables performances des villes chinoises dans l' »Indice Nature » a prouvé une fois de plus les progrès des sciences et technologies en Chine ».

L’« Indice Nature » a analysé, sur la base de statistiques fractionnelles pondérées, les données de production de recherches de 500 villes à travers le monde et établi le classement des dix plus grandes villes du monde en matière de production de recherche, et Beijing a été classée à la première place avec 1 693 points, suivie de Paris, New York, Cambridge (États-Unis Massachusetts), Shanghai, Tokyo, Boston, Londres, San Diego, Cambridge (Royaume-Uni). Parmi les autres villes, Paris a enregistré 1 231 points, New York 846, Cambridge (États-Unis) 812, Tokyo 690 et Londres 680. Les dix premières villes ont contribué à 17% de la production scientifique mondiale.

L’étude indique également que de plus en plus de gens vivent dans des villes à travers le monde, et que la ville est, de manière significative, un centre de convergence de la connaissance et de l’innovation.

Le magazine détaille également le développement de la recherche scientifique dans dix villes scientifiques, dont Barcelone et Madrid en Espagne, New York aux États-Unis, Londres au Royaume-Uni, Séoul et Daejeon en Corée du Sud, et Beijing, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou en Chine.

A Beijing, le quartier de Zhongguancun est devenu un centre d’expérience client, et depuis 3 ans, près de 2000 entreprises s’y sont établies et y ont achevé leur incubation. Photo He Yong, journaliste au Quotidien du Peuple.

S’agissant des villes chinoises, outre Beijing qui est en tête de liste, Shanghai a enregistré 762 points, se classant au cinquième rang mondial. Le score de Guangzhou est de 228, et celui de Shenzhen est de 103.

« Ces résultats constituent une autre nouvelle preuve des réalisations technologiques de la Chine ces dernières années », a déclaré le président de la Grande Chine du Nature Springer Group. « La Chine s’est engagée dans la promotion de l’innovation technologique et la croissance technologique ».

L’Indice Nature a été publié pour la première fois en novembre 2014 et constitue une base de données statistiques sur le nombre d’articles publiés dans des revues universitaires internationales par des universités et des instituts de recherche de diverses villes. Selon le Nature Springer Group, les 68 types de revues de sciences naturelles incluses dans l’index représentent environ 30% des citations totales des revues de sciences naturelles du monde. L’Indice Nature utilise trois types de méthodes de mesure, à savoir le comptage du nombre d’articles, la mesure fractionnaire et la mesure fractionnaire pondérée (WFC) pour assurer la qualité scientifique de son étude.