La huitième édition du prestigieux concours intellectuel et de beauté Miss RTG 2017, a eu lieu le samedi 25 décembre à Conakry. Initiée par Aya Diawara, animatrice de l’émission musicale de la télévision nationale “Parade”, cette téléréalité a connu la participation de sept jeunes sélectionnées sur une cinquantaine et qui après deux mois de formations, a connu le sacre de Mariame Touré, candidate numéro 7, a constaté sur place votre quotidien en ligne.

Placée sous le thème “leadership féminin et autonomisation des femmes”, cette émulation scientifique et culturelle a été marquée par des sorties sur scène des candidates dont, ente autre, une en tenue africaine sur le rythme de la Mamaya (musique traditionnelle de la Haute Guinée) et deux autres pour la présentation ainsi que la défense du projet.

Au terme de plus de trois heures de suspens et en fonction des critères reposant sur la diction, la pertinence du projet et le vote du public par SMS, les membres du jury ont finalement couronné Mariame Touré, candidate numéro 7, Miss RTG 2017, suivie par Kadiatou Diakité (candidate numéro 1) et Oumou Hawa Diallo (candidate numéro 4), respectivement première et deuxième dauphine.

Avec un projet portant sur la fistule obstétricale, une maladie qui frappe plusieurs femmes et qui est appelée parfois la maladie de la ‘’honte’’, Mariame Touré nouvelle ambassadrice de la télévision nationale a su séduire par son intervention, les membres du jury et même le public qui clamait déjà son nom lors de ses passages. Et par ce sacre, l’ancienne Miss Börö vient succéder à Mahawa S Touré, Miss RTG 2016.

Venus de l’étranger pour célébrer les festivités de fin d’année en famille, des guinéens se sont donnés rendez-vous dans la salle Malick Condé de l’université Kofi Annan pour vivre avec leurs frères et sœurs vivant dans le pays, la finale de cette compétition qui a mis aux prises Aïssatou Diallo, Kadiatou Diakité, Jeanne Finda Mansaré, Fatoumata Camara, Oumou Hawa Diallo, Geneviève Millimono et Mariame Touré.