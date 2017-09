Beauté: le sacre de la Miss Guinée Asmaou Diallo, célébré à Conakry

Le sacre de la Miss Guinée Asmaou Diallo au concours Miss Afrique, a été célébré par la structure “Force aux femmes” lors d d’un cocktail qui a réuni hier vendredi les femmes leaders de Conakry dans un réceptif hôtelier de la place, a-t-on constaté.

Féliciter et encourager la lauréate pour son exploit en Afrique du sud et aussi, promouvoir l’excellence de la jeune femme, sont les objectifs que s’est assigné la structure pilotée par Domani Doré, ancienne ministre des sports.

Plantant le décor, Zenab Camara chef de cabinet du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a expliqué : «nous sommes-là pour célébrer la jeunesse guinéenne, la femme guinéenne à travers la Miss Guinée 2017 et Miss Afrique Continent pour son courage, pour avoir porté très haut le flambeau de la Guinée et ainsi montrer aux jeunes filles de ne pas baisser les bras lorsqu’elles ont un projet malgré les obstacles elles peuvent rencontrer. Nous sommes là pour encourager l’excellence au sein de la jeunesse afin de construire la Guinée de demain», a lancé Zenab membre de la structure organisatrice de l’événement.

Très émue, Asmaou Diallo la nouvelle Miss Continent 2017, a exprimé sa joie en encourageant les jeunes à œuvrer pour réaliser leurs objectifs: «je me dis aujourd’hui nous sommes cette génération qui doit pousser ce pays de l’avant à travers le courage et les objectifs que nous nous fixons surtout. N’écoutez jamais ceux qui vous critiquent. Car, il y a des gens qui seront toujours là à vous mettre des battons dans les roues. Je me dis que si j’avais écouté toutes les personnes qui m’avaient critiquée sur les réseaux sociaux, je n’allais être pas là. Je viens de loin et ceux qui me connaissent, peuvent témoigner.»

Présente à la cérémonie, l’ex- ministre de l’Action Sociale et de la Promotion Féminine, Sanaba Kaba a également félicité Asmaou Diallo avant de l’inviter à réaliser ses projets. «Je dirais à Asmaou que le combat ne fait que commencer. Elle a opté pour un thème et s’est battue pour être Miss Guinée ensuite Miss Continent. C’est le résultat qui va départager elle et ceux qui la critiquent. Elle peut être fière déjà d’avoir tout ce grand nombre de personnes derrière elle», l’a-t-elle encouragée.

A noter que Domani Doré, par le biais de sa structure, a affiché son engagement pour accompagner la jeunesse guinéenne vers l’excellence.