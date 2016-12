La finale de l’aventure de la télé réalité Miss RTG 2017, une émulation axée sur la beauté intellectuelle et physique, s’annonce de plus belle. En effet, une plateforme d’échanges d’expériences et de connaissances a regroupé ce vendredi 23 décembre des femmes leaders et les sept candidates de ladite émission dans un hôtel de la capitale guinéenne, a constaté sur place Guinéenews.

Intitulée “Je suis la gardienne de ma sœur” et placée sous le thème “Education, Entreprenariat féminin, Autonomisation, Santé, Hygiène, Violences faites aux femmes, la Citoyenneté, les droits des femmes”, cette rencontre qui est à sa deuxième édition, est une initiative d’Aya Diawara présentatrice vedette de l’émission musicale de la télévision nationale RTG et de Hawa Barry Diallo présidente du comité Miss Guinée Amérique du nord.

Invitant les candidates à travailler pour mériter la couronne et s’’adressant au nom de la ministre de l’Action Sociale et de la Promotion Fféminine, Djénab Condé, la Directrice générale du centre d’autonomisation et de promotion de la femme a affirmé ceci :”dans le contexte actuel où nous parlons de l’autonomisation de la femme, la femme n’est plus à la marge, elle est une actrice du développement d’une nation”.

Hawa Barry Diallo coorganisatrice de la conférence n’a pas manqué de rappeler que la valeur d’une femme est le fruit de l’exploitation de son potentiel intellectuel et non de sa beauté physique. “On attend de vous que vous soyez des jeunes leaders qui ont le courage d’affronter n’importe quel obstacle sans jamais avoir à se dire qu’il faut se réduire au sexe pour avoir ce que vous voulez. Miss RTG et Miss Guinée Amérique du nord ne sont pas des concours de beauté physique, c’est des concours de beauté intellectuelle avant tout”.

Pour le thème de la rencontre, Hawa Barry Diallo a expliqué: “nous les encourageons à s’occuper l’une de l’autre, nous nous occupons d’elles et en même temps, qu’elles s’occupent l’une de l’autre. Nous souhaitons que les femmes de la Guinée et de l’Afrique éliminent entre elles, la compétitivité négative et qu’on pousse ce concept ”

“Fermez vos jambes, ouvrez votre esprit. Tel est la morale que nous inculquons chez les candidates car le côté intellectuel de la femme n’est pas directement visible lorsqu’elle est face à un homme, c’est plutôt le profit à tirer de cette fille que certains hommes voient”, a martelé Hawa Barry Diallo.

Caroline Lefèvre assistante directrice de l’hôtel qui a reçue la rencontre a fait comprendre aux candidates qu’il ne faut vouloir ce que l’autre a, il faut obtenir ce qu’on veut vraiment par le mérite.

“Au lieu d’avoir un riche mari, plutôt être une femme riche donc, je dois travailler moi-même”, tel est le message qu’a livré Mariame Elga Diallo (Miss Guinée Merry Linch).

A tour de rôle, des panélistes invitées dont Monique Curtis Diallo (journaliste RTG), Amb S Lionel Jhonson (humoriste), Mariame Elga Diallo (Miss Guinée Merry Linch), Halimatou Camara (avocate à la cour), Fatoumata Tafsir Hann (consultante en com) et M’Mah Bangoura (pédiatre), ont partagé avec les sept candidates leurs parcours et leurs sources de motivation.

Ensuite, Aïssatou Diallo, Kadiatou Diakité, Jeanne Finda Mansaré, Fatoumata Camara, Oumou Hawa Diallo, Geneviève Millimono et Mariame Touré, candidates en lice, ont exposé leurs projets devant leurs parents et amis. Par ordre de candidature, elles ont expliqué les intitulés suivants: l’aide et l’assistance aux femmes en état de famille, les violences faites aux femmes et aux filles, le leadership féminin, la lutte contre les mutilations génitales féminines, la lutte contre le paludisme, la promotion de la lecture et la lutte contre la fistule obstétricale.

Le dernier mot est revenu à quelques parents et amis des filles en compétition, ces derniers ont fait part de leur satisfaction par rapport aux objectifs visés par ce concours Miss RTG.