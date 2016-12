L'avocat Me Mohamed Traoré a été réélu vendredi bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée. Il entame ce nouveau mandat de deux ans dès janvier 2017. Il a remporté, haut les mains, l'élection devant son confrère Me Salam Sylla, l’unique candidat adversaire en lice.

«J'ai bénéficié, de nouveau, de la confiance de mes confrères. Cela est pour moi un motif de soulagement et de satisfaction… C'est pourquoi je me mettrai au service de la famille, c'est-à-dire l'ensemble des avocats », a réagi ce samedi Me Mohamed Traoré à sa réélection. « Nous devons poursuivre les chantiers ouverts lors du précédent mandat. C'est-à-dire poursuivre la modernisation de la profession en Guinée, assurer la formation des jeunes avocats…. Nous devons maintenir l'unité des avocats », a-t-il poursuivi.

Diplômé de l'université de Conakry d'où il est sorti en 1998, Me Mohamed Traoré est l'une crèmes de la nouvelle génération d’avocats en Guinée. Il a représenté ce barreau au sein du Conseil National de la Transition (CNT), l'organe législatif de la transition en 2010.

Cet avocat s'est opposé à l'Etat dans plusieurs grands procès notamment dans le dossier des présumés narcotrafiquants en 2010, celui de l'attentat contre le domicile privé du président Alpha Condé en 2013 ou encore récemment dans le procès relatif au drame de Rogbané.

Me Mohamed Traoré est aussi chargé de cours à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. A part lui, 18 autres avocats ont été élus ou réélus pour former le nouveau Conseil de l'ordre des avocats.