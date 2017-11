Barrages Kouria/Kaka: un haut lieu du racket des usagers de la route

Malgré les multiples dénonciations, certains agents des services de sécurité continuent de se livrer au rançonnement et au racket des usagers de la route. Les points de contrôle de Kouria et de Kaka (Coyah) sur la nationale N° 1, principale entrée de la capitale Conakry, en sont des exemples assez illustratifs.

Là, la cible privilégiée reste les voyageurs qui ne disposent pas de pièce d’identité ou les détenteurs de cartes qui ne sont plus valides. Ces infortunés paient aux éléments des forces de défense et de sécurité, contre leur gré, entre 5 000 à 10 000 francs guinéens, voire plus.

Les chauffeurs des véhicules de transport en commun ne sont pas épargnés. Outre les frais de levée de barrage, ceux-ci paieraient, à chaque sortie de Conakry pour l’intérieur du pays, la somme de 40.000 GNF à ces agents, a-t-on appris de source fiable.

Avec la persistance du phénomène de racket à ciel ouvert à ces différents points, l’on est en droit de se demander à qui profite la ‘’manne financière’’ récoltée sur le dos des usagers. De l’avis de tous les observateurs, une réponse claire devrait être apportée à cette pertinente question. L’argent extorqué quotidiennement aux pauvres usagers de la route ne saurait indéfiniment se perdre dans les poches de quelques hommes en uniforme.

Pour mettre fin à ce phénomène assez décrié par les voyageurs, des tentatives infructueuses y ont été menées. Rappelons à cet effet, l’opération de l’actuel ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, qui, en 2015, s’était déguisé en simple passager dans une voiture de transport en commun, pour constater de visu le racket dont sont victimes les usagers au point de contrôle de Kaka.

Comme l’affaire avait grand bruit à l’époque, des décisions avaient été prises pour permettre aux usagers de souffler un peu. Aujourd’hui, l’on est regret de constater que la pratique a repris de plus belle aux points de contrôle de Kouria et de Kaka. Les fouilles systématiques des véhicules en partance ou en provenance de Conakry ne se font plus normalement. Les gens préfèrent plutôt se lancer dans la course effrénée au gain facile, avec pour cible les transporteurs et leurs passagers.