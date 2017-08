Bantama Sow raille les petits « Marcon » de Guinée et justifie le retour des ex

Cinq jours après sa nomination, le ministre de la culture, des sports et du patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow, a regagné, ce dimanche, Conakry. Pour son retour, le RPG Arc-en-ciel lui a réservé un accueil en fanfare.

Dans son discours au vitriol, Bantama Sow n’a pas raté son prédécesseur, qui s’apprête aussi à rentrer au pays. Sur sa page Facebook, Siaka Barry a demandé à ses fans de surseoir à tout rassemblement sur l’autoroute et à l’aéroport de Gbessia, en acceptant de délocaliser leur accueil, le 29 août, à son domicile situé en face du Terrain de Lambagni, au vu des tensions inopportunes et des enjeux d’ordre sécuritaire inquiétants.

En réponse, du berger à la bergère, la réplique de Bantama Sow ne s’est pas fait attendre. Première annonce, il se dit fier du président Alpha Condé. « Je ne suis pas révolutionnaire mais je suis Alpha Condé », a-t-il insisté.

« Je n’ai pas de discours aujourd’hui mais je poserai des actes clairs et nets », a-t-il martelé. A la jeunesse, Bantama Sow justifiera son retour et celui de Dr Ibrahima Kourouma, en disant que c’est la jeunesse du RPG et celle de la Guinée, qu’il faut voir dans cette nomination, et non eux deux.

« Ce n’est pas une seule personne qui gagne mais c’est une équipe. Surtout celle du Pr Alpha Condé, dans laquelle il est l’entraîneur. C’est lui qui connaît où il faut placer Mamadouba, Salifou ou Thierno. Je n’ai jamais vu, dans la vie, l’entraîneur de l’équipe adverse dire qu’il faut mettre Mamadouba ou Salifou à la défense ou dans le but », a-t-il encore rajouté.

Adressant des piques à son prédécesseur, Bantama Sow charge. « Tous ceux qui se disent petit « Macron » de Guinée vont partir dans l’ombre, ils seront démasqués. Les Petit s« Macron » de Guinée, pensant demain, qu’ils vont tenir tête au professeur Alpha Condé, se trompent. Ils trouveront devant eux une vaillante jeunesse du RPG Arc-en-ciel pour prendre la défense du président Alpha Condé », a-t-il enchaîné sous les ovations.