A l’occasion d’un bref séjour dans la ville carrefour ce dimanche, le ministre conseiller à la présidence chargé des missions était l’hôte des populations de Soumbalako pour visiter les domaines agricoles de l’union des groupements agricoles de Soumbalako(UGAS).

Suite aux demandes formulées par les membres de l’UGAS, Bantama Sow a appelé les uns et les autres à l’adhésion aux idéaux du président Alpha Condé « Si vous constatez présentement, nous (le Foutah) ne sommes pas nombreux là où on partage, alors comment allons- nous bénéficier du partage », se demande-t-il. « Ceux qui partagent, s’endettent des milliards pour travailler dans les autres régions, le jour où votre leader accédera au pouvoir, la première des choses, il va d’abord rembourser les dettes, des montants dont vous n’avez pas bénéficié. Si tu veux du cola, alors quelqu’un en dispose dans sa poche pendant que d’autres promettent d’attendre la culture et la cueillette pour avoir le cola, qui allons-nous suivre pour bénéficier du cola ? Je pense à celui qui en dispose », déclare-t-il.

Et de poursuivre, Bantama lance à la jeunesse « En 2010, Mamou n’avait pas voté Alpha Condé, mais malgré cela, le président a fait beaucoup de réalisations à Mamou. Je m’adresse à la jeunesse de Mamou, l’homme doit être reconnaissant. Ce qu’Alpha Condé a fait à Mamou, aucun leader depuis l’indépendance ne l’a réalisé dans cette ville », a-t-il lancé.

« On a promis d’être reconnaissant mais cette promesse n’a pas été respectée. Vous voulez encore plus avec le professeur Alpha Condé, mais vous nous avez rendu dans une position difficile, est- ce que maintenant vous pensez que nous avons la force et la dignité de revenir auprès du président pour lui dire qu’on veut cela ? » S’indigne t-il devant une foule de paysans massée sous le soleil.