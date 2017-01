Nous avions évoqué ce sujet dans un article paru le 17 décembre dernier, après une paralysie, deux semaines durant, de la circulation en ces lieux.

Ces derniers jours, de nouvelles dalles ont été posées permettant le passage des véhicules qui peinaient à aborder cette section de route qui mène à Koloma-cité, quartier populaire situé dans la banlieue de Conakry.

Cette action qui fait le bonheur de tous les usagers fréquentant la zone est l’œuvre de citoyens qui n’en sont pas à leur première intervention. Des témoins indiquent qu’il s’agit principalement de deux frères jumeaux résidant à Koloma. Ils ont toujours réagi en mécènes accomplis et discrets pour le rétablissement de la circulation, régulièrement interrompue en ces lieux pour cause de rupture répétitive de dalles.

Au même moment, une entreprise serait intervenue pour y fermer des fouilles effectuées sur la chaussée pour la pose de la fibre optique.

Pour certains observateurs, cette réparation, de par son caractère bénévole et « non professionnel » est à prendre avec ses limites. Ils soutiennent qu’elle ne constitue pas la solution, loin s’en faut, vu le caractère technique rigoureux qui s’attache à la réalisation d’ouvrages de franchissement normalisés, fiables et durables. Seul l’état est à même d’apporter la meilleure réponse qu’il faille, concluent-ils.

Cette argutie est vite balayée d’un revers de la main par toutes les «victimes» de ces lieux qui rétorquent en citant le poète qu’«un tiens vaut mieux que deux tu l’auras». Mieux vaut donc cette «mauvaise» réparation à durée aléatoire que pas de réparation du tout.

On n’oublie pas aussi vite qu’on le voudrait, les bouchons qui vous ont fait râler plus d’une fois, les déviations forcées d’itinéraire, les chutes dans les trous non balisés des dalles brisées et les dégâts corporels ou matériels qui en ont quelquefois résulté.

En attendant donc une meilleure réparation, l’acte civique posé mérite d’être évoqué.