Banankoro: Alpha Condé inaugure un centre de santé moderne et promet une Maison des Jeunes

Le président de la République Alpha Condé a procédé ce samedi 7 septembre à l’inauguration du centre de santé amélioré (CSA) de Banankoro. Financé par la BID pour un coût de 8.200.000.000 fg pour un délai de 10 mois, ce centre de santé est construit sur une superficie de 14475 mètres. Débutés en 2016, les travaux ont été exécutés par l’entreprise Sacko et fils SO-SAFILS SARL Construction.

Ce centre de santé, alimenté par un groupe électrogène et équipé par l’UNICEF, est composé d’un bloc-opératoire, une salle d’accueil, une morgue, des salles d’hospitalisation et de consultation mais aussi de l’échographie, deux logements et un centre de traitement et prévention des infections (CTPI).

C’est aux environs de 11 heures que le président Alpha Condé a fait son entrée au stade sous-préfectoral de Banankoro sous une salve d’applaudissements des populations qui y étaient massivement mobilisées.

Dans son discours, le chef de l’Etat a encouragé les femmes à s’adonner à la culture du fonio et à la production du Soumbara avant de promettre la construction d’une maison des Jeunes pour la sous-préfecture de Banankoro.

Dans la foulée, Alpha Condé a interdit l’importation du fonio et a instruit le gouverneur de la région de Kankan, le général Mohamed Gharé à suivre de près cette décision.

Après le stade, le président Condé s’est rendu au centre de santé amélioré pour procéder à la coupure du ruban inaugural. Ce centre flambant neuf vient au moment où les populations de la sous-préfecture étaient confrontées à de sérieux problèmes d’évacuation de leurs malades (femmes et enfants) sur Kérouané, le chef-lieu de la préfecture.