C’est le Palais de la Culture de Bamako qui a servi de cadre ce mercredi, 11 janvier 2017, à l’ouverture des travaux du forum des jeunes organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne du Mali en collaboration avec le Conseil National de la Jeunesse, en prélude au 27ème sommet Afrique-France qui aura lieu du 13 au 14 janvier dans la capitale malienne.

Plus de 35 chefs d’État africains dont le président Alpha Condé sont attendus dans la capitale malienne à l’occasion de ce sommet qui se tiendra dans un contexte sécuritaire tendu pour la sous-région ouest africaine à cause du terrorisme.

Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, la cérémonie a connu la participation de la présidente du Réseau des Organisations de Jeunesse Africaine des Nations Unies, du président du Conseil National de la Jeunesse du Mali, du Secrétaire Général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, du directeur Exécutif de l’ONUSIDA représentant du Secrétaire Général des Nations Unies, de l’Ambassadeur de France ainsi que du ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne.

En provenance de la Guinée, on pouvait noter la présence du ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté et également celle deux organisations de jeunesse dont le Réseau des Organisations de Jeunesses Africaines Leaders des Nations Unies (ROJALNU-Guinée) et l’Association des Journalistes pour le Développement Durable (AJDD-Guinée).

Souhaitant la bienvenue à toutes les délégations de jeunesse du Mali, de l’Afrique et de la diaspora de France, le Premier ministre a transmis les salutations du chef de l’État Ibrahim Boubacar Keita, président d’honneur de ce forum. Il a noté que ce rendez-vous de Bamako est un symbole pour la jeunesse africaine car il est l’expression de leur volonté de participer au développement économique, social et culturel de l’Afrique. Faisant le lien avec le thème du forum qui porte sur « Jeunesse et Entrepreneuriat », il a aussi rappelé que les jeunes africains doivent s’imposer une éthique face à leurs points forts et faibles.

Plus loin, il n’a pas manqué de souligner qu’ « aucun investissement ne peut être fécond et prospère sans un environnement sécuritaire calme et sans la paix, il n’y a pas de développement ». Le Premier ministre malien a, ainsi saisi l’opportunité pour rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans le sens de la recherche de la paix au Mali.

Et c’est sur ces mots que Modibo Keita a ouvert au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les travaux du forum des jeunes en prélude au 27ème sommet des Chefs d’Etats Afrique-France.

Il faut souligner que les travaux de ce forum se poursuivront avec les ateliers, les panels et échanges qui auront lieu jusqu’au 13 janvier entre les jeunes Maliens venus des 700 communes du pays et ceux de l’Afrique autour de l’éducation, l’entrepreneuriat et l’extrémisme violent. Les résultats issus de ces travaux seront portés au niveau du sommet des chefs d’État comme le plaidoyer de la jeunesse africaine et de la diaspora en France pour des mesures urgentes.

Une contribution de Hassane Hilal Sylla, journaliste et président de l’AJDD-Guiné depuis Bamako pour Guinéenews©