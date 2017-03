Le collectif des avocats de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) veulent engager des actions concernant le verdict du tribunal de première instance de Dixinn, le vendredi 3 mars 2017. Ce verdict a annulé la décision de l’UFDG d’exclure Bah Oury dudit parti.

Lors d’une conférence tenue ce lundi 6 mars à Conakry, les avocats de l’UFDG ont fait savoir qu’ils ont déjà interjeté appel de la décision du tribunal de Dixinn. Ce qui signifie que ladite décision ne peut être exécutée pour le moment.

Dans son intervention, Me Paul Yomba Kourouma a accusé l’exécutif d’avoir interféré dans cette affaire: «dans ce procès, nous avons assisté à plusieurs renvois injustifiés, sans motif pour déboucher sur une décision qui, au préalable, n’a pas été rédigée par le magistrat. La loi dit que le juge est dessaisi dès lors qu’il a rendu la décision. Cette décision, le juge Diakité l’a rendue sous la dictée de l’exécutif agissant par ses intermédiaires, s’est encombré au point qu’il n’a plus pu rédiger sa décision. »

Puis, il a annoncé que le collectif des avocats va engager des poursuites contre le juge de Dixinn qui a rendu la décision annulant l’exclusion de Bah Oury : « nous avons, à ce jour, commis un huissier à l’effet de se rendre au greffe pour l’attester. Toutes choses qui nous ramèneront, nous conforteront dans notre élan de poursuite contre lui devant le conseil supérieur de la magistrature. Cela greffé aux graves infirmités, aux tares, aux insuffisances que comporte ce dossier et qui nous permet même de juger le magistrat dans sa consistance en ce qui concerne sa suffisance professionnelle.»

Pour Me Aboubacar Sylla, par cette décision, la justice vient de prouver qu’elle est mal gouvernée : « en tout état de cause, ce verdict est la preuve d’une mal gouvernance judiciaire reposant sur des facteurs que sont l’interface de l’exécutif sur le judiciaire dans les affaires à connotation politique, l’attitude de certains magistrats qui, des fois, sont dans une sorte d’auto conditionnement pour aller dans le sens voulu par le pouvoir, une posture de servitude. Il me semble que cette réalité est due, pas seulement aux raisons financières, matérielles ou de promotion, elle est aussi culturelle et déontologique. »

Avant Bah Oury, Mamadou Brry, ancien attaché de presse de Cellou Dalein Diallo, avait été exclu du parti pour les mêmes faits. Mais le dernier a été renvoyé par le tribunal de Dixinn de mieux se pourvoir.

Pour Me Salifou Béavogui, c’est du deux poids deux mesures : « comment peut-on comprendre qu’au sein d’un même tribunal, la présidente du tribunal constate que la sanction infligée à Mamadou Barry est conforme aux statuts et règlement de l’UFDG et qu’au sein du même tribunal, un juge qui est en bas de l’échelle constate que la sanction infligée à Bah Oury n’est pas conforme aux statuts du parti. Il y a manifestement du deux poids deux mesures. »

Ces avocats disent garder espoir quant à la décision que prendra la Cour d’Appel de Conakry dans ce dossier. Et que si celle-ci tranche en leur défaveur, ils vont renvoyer l’affaire devant la Cour suprême.