Axe Mamou-Kindia: un enseignant tué par des coupeurs de route

L’attaque est survenue dans la nuit du jeudi à ce vendredi 17 novembre aux environs de 3 heures du matin entre Mamou et Kindia. En effet, il s’agit d’un taxi en provenance de Tougué (préfecture de la région administrative de Labé) en direction de Conakry, qui est tombé dans une embuscade soigneusement préparé par des coupeurs de routes qui n’ont pas hésité à tuer un enseignant à bord du véhicule.

Informé au petit matin, le syndicat du transport et mécanique général CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) de Labé auquel le chauffeur dudit taxi est affilié, a immédiatement pris des dispositions qui s’imposaient.

El Hadj Maladho Zawiya Diallo, le Secrétaire général du syndicat revient sur le contexte de ce drame: «nous avons été informés par le syndicat de Kindia qu’une attaque a eu lieu entre Mambya et Tabiné. Donc, c’est un chauffeur du nom d’Alpha originaire de Tangaly dans Tougué où il a chargé pour Conakry. C’est à ce niveau que le taxi a été attaqué. Ils ont tiré sur l’un des passagers qui est un enseignant de Bouliwel en service à Tougué nommé Thierno Hamidou Diallo qui a aussitôt trouvé la mort. Mais comme la circulation est fluide sur la nationale, les véhicules ont commencé à rallier le lieu de l’attaque et les coupeurs de routes ont pris la fuite sans pour autant pouvoir emporter quelque chose. C’est entre 2 heures et 3 heures du matin que l’attaque a eu lieu. Pratiquement le chauffeur n’a pas été touché. Quand les coupeurs de route ont immobilisé le véhicule, ils ont fait descendre tout le monde. Il paraît que l’enseignant tué s’est opposé en disant qu’il ne descend pas du véhicule. C’est dans ce tiraillement que les coupeurs de route ont tiré et heureusement les autres taxis sont arrivés aussitôt sur les lieux.»

Le corps était dans la matinée à la morgue de Kindia et le véhicule aurait été libéré par les services de sécurité afin qu’il amène le reste des passagers à destination. Il faut rappeler qu’en début de semaine, c’est un autre taxi qui faisait la navette entre N’Zérékoré et Labé qui a été la cible des coupeurs de route qui ont ôté la vie à un passager.