Axe Macenta-N’Zérékoré : enfin une bonne nouvelle pour les usagers

C’est certainement un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale Macenta-N’Zérékoré. En effet, selon la direction préfectorale des travaux publics de N’Zérékoré, le gouvernement guinéen vient de financer la réhabilitation de la nationale N°2 Sérédou (Macenta)-N’Zérékoré qui se trouvent actuellement dans un état de dégradation avec des nids de poule partout.

Depuis maintenant 22 ans, cette route n’a connu aucun entretien et à en croire Koulako Kanté, directeur préfectoral des TP de N’Zérékoré, les travaux de réhabilitation ont été confiés à la société SATOM.

« SATOM a obtenu le contrat de réhabilitation de la route N°2 de Sérédou jusqu’à N’Zérékoré. C’est l’entreprise SATOM qui a été retenue pour boucher les nids de poule que nous voyons sur cette route », nous a-t-il confié au cours d’un entretien.

Poursuivant, Koulako Kanté n’a pas manqué d’apprécier la qualité de cette route qui lui aussi conféré une telle longévité. « Cette route a été confectionnée en 1995 par la société Andrad Guterez. De cette époque jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu de réparation. Donc, si elle a tenu de 1995 à nos jours, c’est qu’il y a eu un travail sérieux. Mais ces derniers temps, vu les poids des véhicules, il y a des défaillances et des nids de poule », a-t-il expliqué avant de déplorer par ailleurs les comportements de certaines personnes qui, selon lui, agressent la route.

« Il y a des gens qui agressent la route avec des dos d’âne qu’on met n’importe comment. Ce sont des choses qui sont restées chez nous. En Guinée, quand la route est mauvaise on crie et quand elle est bonne aussi on fait tout pour détruire. Depuis 1995 on n’a pas mis de dos d’âne, c’est maintenant qu’il y a fissure qu’on commence à mettre ça. C’est grave et la circulation doit être libre. Ces dos d’âne créent aujourd’hui plus d’accidents dans ces villages », a-t-il dénoncé.