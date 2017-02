La Grande famille Débalya de Tabounnaet de Taforyde Kindia, Kouyaté, Camara, Bangoura, Soumah, Fofana, Conté, Diabaté, Sampil et alliées, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur regrettée épouse, mère, sœur, nièce, belle-mère et grand-mère,Mama Aissata Sylla communément appelée « GuinèKhoungbé », ancienne vendeuse de légumes et de fruits à la devanture de la boucherie centrale de Fria.

Décès survenu le samedi 11 Février 2017 à Conakry des suites de maladieà l’âge de 82 ans.

Elle a rejoint sa dernière le dimanche 12 février 2017 au cimetière de Tigué à Fria après la prière de 14 heures.

La défunte était la fille de Fodé Moussa Sylla, le tout premier imam de la mosquée de Tabounna à Kindia et de Sernô Fatoumata Bangoura.

Elle est également la mère de M. BouaKing Kouyaté, journaliste, Fondateur et Directeur de Publication du site Conakryinfos.com et Responsable de Communication du Projet d’Appui aux PME (PAPME) et du Secrétariat du Dialogue Public Privé.

Paix à l’âme de Mama Aissata Sylla. Amen !

Contacts : 669 85 20 20/620 02 03 06