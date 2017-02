L’objet du présent Avis d’appel d’offres (AAOP) : FOURNITURE D’EQUIPEMENTS ET DIVERS MATERIELS

DATE DE CLÔTURE DE RECEPTION DES OFFRES : 13 février 2017 à 15h00

Dans le cadre de ses activités, l’Organisation mondiale de la Santé entreprend en collaboration avec les États Membres et d’autres institutions spécialisées des Nations Unies une variété de projets de santé pour lesquels des équipements et matériels sont fournis gratuitement par l’Organisation. L’acquisition de ces matériels est à caractère non commercial et international, étant donné que les produits en question sont utilisés dans les programmes de santé mis en œuvre principalement dans les pays en développement ou dans les bureaux de l’Organisation elle-même.

L’objet du présent Avis d’appel d’offres public (AAOP) est de fournir les équipements et divers matériels.

I – DESCRIPTION :

Les soumissionnaires spécialisés dans les catégories concernées sont invités à soumettre au Bureau de la Représentation de l’OMS en Guinée leurs meilleures offres pour la fourniture des articles dont les spécifications et quantités sont détaillées dans le tableau ci-dessous et ceci dans le respect de la procédure de passation des marchés de l’Organisation puis conformément aux précisions données dans l’annexe 1.

LOT 1 : Equipements de vidéo surveillance N° Désignation Quantité Caractéristiques/spécifications 1 DVR et Camera externe AHD 6 Voir fichier Word spécifications LOT1

LOT 2 : Appareils photo et caméscopes N° Désignation Quantité Caractéristiques/spécifications 1 Appareil photo numérique 6 – Compact, 20 Mpx, Zoom optique 6X (caractéristiques minimales) – Mémoire 16 Go minimum – Pochette 2 Appareils de filmage (Caméscopes) 3 – Caméscopes classiques 1080 Pixels minimum – Zoom optique 12×7 Mpix minimum 32 Go minimum – Sacoche

LOT 3 : Appareil photo numérique N° Désignation Quantité Caractéristiques/spécifications 1 Appareil photo numérique professionnel 2 Voir fichier Word spécifications LOT3

LOT 4 : Pince à clamper N° Désignation Quantité Caractéristiques/spécifications 1 Pince à clamper 16 Double usage : stripper et clamper. (Fournir des échantillons)

LOT 5 : Matériels et fournitures de bureau N° Désignation Quantité Caractéristiques/spécifications 1 Bic bleu 85 Paquet de 100 2 Sac à dos 8453 Noir (Fournir un échantillon) 3 Registres 8454 Registres 200 pages 4 Paire de bottes 8455 Taille 43:…….3500 bottes Taille 44:…….3500 bottes Taille 45:…….1455 bottes (Fournir un échantillon) 5 Imperméables 8456 Marque JMD Waterprol bonne qualité Tailles XXL: 4228 et XXXL : 4228 (Fournir un échantillon)

II – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES :

2.1 – La devise de l’offre est le Franc Guinéen.

2.2 – Composition du dossier

Les soumissions doivent comprendre une offre technique sur les équipements ci-dessus cités, et une offre financière sur le coût de ces équipements et matériels.

Le délai de livraison, les modalités de paiement, la validité des offres, les copies des documents administratifs doivent être fournies.

2.3 – Qualifications requises

Pour que les offres soient valables, les soumissionnaires doivent être reconnus comme une entreprise spécialisée dans les catégories concernés.

MÉTHODE DE SOUMISSION :

Les offres sont soumises conformément aux instructions contenues dans le présent AAOP. Toutes les offres seront soumises sous pli fermé et par voie de courrier en indiquant les références de l’AAOP et le LOT à l’attention de l’Administrateur du bureau de la Représentation de l’OMS en Guinée sis Immeuble BAH, quartier Cameroun, BP : 817 Conakry.

Les offres soumises par d’autres voies ne seront pas prises en compte.

Les échantillons doivent être fournis comme indiqué dans les tableaux des lots 4 et 5.

VALIDITÉ DES OFFRES

Les offres restent valables pour une période minimale de 90 jours. L’OMS se réserve le droit de passer des commandes similaires pour d’autres destinations à une date ultérieure au cours de la période de validité, à la condition de l’acceptation du fournisseur.

MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES :

Toute commande résultant du présent avis d’appel d’offres contient les modalités et conditions générales du bon de commande fixées par l’OMS (annexe 1) et toutes autres modalités ou conditions spécifiques précisées dans le présent avis d’appel d’offres.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Toute information que le vendeur jugera nécessaire pour garantir ou clarifier l’offre (par exemple, les caractéristiques et autres informations.) peut être incluse, à condition qu’une référence appropriée et claire soit indiquée dans l’offre.

Prière de nous contacter pour des clarifications en cas de doute via les emails suivants :

traorey@Who.int et atindehoui@who.int