d’attribuer des contrats distincts et de conclure plusieurs accords pour un ou plusieurs articles, lorsque de l’avis de l’OMS l’offre acceptable la moins disante ne peut pas satisfaire pleinement aux exigences, ou si l’OMS estime nécessaire de le faire. Tout arrangement en vertu de cette condition se fera sur la base du prix proposé dans l’offre acceptable la moins disante, la deuxième offre acceptable la moins disante et la troisième offre acceptable la moins disante, selon qu’elle est plus sensible et répond entièrement aux exigences. L’OMS se réserve également le droit d’accepter uniquement une partie des articles et/ou des quantités indiqués;