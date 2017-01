Demande d’offres : (OCPH)/Caritas Guinée/Secrétaire Général)

Pour le projet de gestion des déchets dans la ville de Conakry, financé par l’agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre par l’ONG National dénommée organisation Catholique pour la promotion Humaine, Caritas Guinée/ secrétariat Général.

I/ Généralités : reconnu le 10 mars 1993 par le gouvernent Guinéen, l’organisation Catholique pour la promotion Humaine(OCPH)/Caritas Guinée est une ONG « à caractère religieux, apolitique et à but non lucratif ».

L’existence de cette organisation est fondée sur des actions concrètes pour le développement humain intégral.

Le projet dénommé « Gestion de déchets solides dans la ville de Conakry, financé par l’USAID, est mis en œuvre par OCPH/Caritas Guinée pour une durée de trois (3) ans à partir de décembre 2015. Le projet vise à permettre aux habitants de la capitale Guinéenne de vivre dans un environ salubre et sain qui améliore leur état de santé.

Objet :

Ainsi l’OCPH/Caritas Guinée/Secrétariat Général lance un avis d’appel d’offres pour l’achat de Vingt mille (20.000) poubelles en plastique de 60litres avec couvercles en hors taxes livrables par échéances convenues avec le fournisseur sélectionné. La moitié des poubelles sera de couleurs différentes.

NB : le fournisseur sélectionné présentera un échantillon pour la validation avant l’attribution finale.

III/ Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte à tous les prestataires qualifiés dans le domaine de fabrique de poubelles plastiques, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis des lois et règlement de la Guinée.

IV/ Date limite de dépôt des offres

Les offres présentées devront être soumis sous pli fermé avec la mention « Appel d’offre pour achat de poubelles plastiques » au plus tard le 31 Janvier à 16 heures 00 au siège du bureau de l’OCPH/Caritas/Guinée/Secrétariat Général sis dans les jardins de l’archevêché, quartier Kouléwondy, commune de Kaloum ; PB : 2016, tel : (00224)664 36 4029/662 32 29 11

Pièces constitutives des offres : les offres doivent contenir les éléments suivants :

La proposition financière en hors taxe

Numéro d’identification fiscale

Attestation de situation fiscale

Registre de commerce

Les condition et modalités de paiement

Critère d’évaluation : le contrat sera attribué au soumissionnaire dont l’offres respecte les instructions de l’OCPH/Caritas Guinée, remplit les conditions d’éligibilité minimales et qui est jugée être la meilleur offre sur une base technique acceptable.

OCPH/Caritas Guinée se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du présent appel d’offres.