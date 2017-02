Dépose carreaux sol : dans le cadre du gainage électrique et le câble réseau des rangées de carreaux seront décapé.

Dépose mur : pour créer la porte d’accès de service et l’issue de secours.

Les séparations des bureaux fermés seront en vitre (double vitrage pour une meilleure insonorisation) et aussi du comptoir. L’idée est d’avoir moins d’alu possible. Les murs en glass sont identifiés dans le plan d’exécution.

