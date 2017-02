Manifestation d’Intérêt (MI)/ Demande de Renseignements (DR):

Construction d’ouvrage en béton armé pour la Société AngloGold Ashanti de Guinée (‘SAG’) ci-appelé aussi Siguiri Mine.

Introduction :

AngloGold Ashanti de Guinée dans le cadre de l’expansion de son usinegère le processus de la MI/DR pour le compte de la Société SGS Bateman.

Basée à Johannesburg, Afrique du Sud, AngloGold Ashanti Limited (“ AGA “) dispose d'un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale des opérations et des projets. La Société AGA est la troisième plus grande société minière d'or dans le monde, mesurée par la production. Il dispose de 17 mines d'or dans 9 pays, ainsi que plusieurs programmes d'exploration dans les deux régions aurifères établies et nouvelles du monde.

Le but de la MI / DR est d'explorer le marché de construction en béton armé pour les soumissionnaires compétents ayant les compétences techniques nécessaires et la capacité financière d'entreprendre des constructions en béton armé de qualité dans notre Société AngloGold Ashanti de Guinée (SAG) / Mine Siguiri conformément aux documents de la DR.

Les réponses à cette MI / DR seront utilisés pour sélectionner des soumissionnaires capables qui seront invités à répondre à l'appel d'offres principale pour la construction en béton armé de qualité pour le compte Siguiri Mines (SAG). Les détails et les dates de la publication de l'appel d'offres principal seront communiqués seulement aux sociétés présélectionnées. Il est nécessaire de répondre à cette demande de renseignements afin d'être pré- qualifié pour être considéré pour l’appel d’offre principal.

Cadre du travail :

La SAG est dans le processus d'extension de son usine existante. Cette extension va comprendre la construction des structures en béton.

Les services seront effectués à la Société AngloGold Ashanti de Guinée Siguiri Mine (SAG) située à environ 850 km au nord-est de Conakry par la route et à 25km au nord-ouest de la ville de Siguiri en Guinée dans la partie nord est, Afrique de l’Ouest. Siguiri est une mine d’or à ciel ouvert multiple et la seule opération d'AngloGold Ashanti en République de Guinée. AngloGold Ashanti détient une participation de 85% dans Siguiri avec le solde de 15 % étant détenu par le gouvernement de la Guinée.

Demande de Renseignements (DR)/ (MI) Documents Electroniques

Les entreprises intéressées/Répondantssontrequises d’obtenirdes copies électroniques des documentsde DR par e-mailmohamed-bin.camara@anglogoldashanti.com en Guinéepas plus tard que le01 Mars 2017 à 14:00 heures de GuinéeFuseau Horaire.