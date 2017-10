Audits du football guinéen de 2013 à 2015 : Antonio Souaré fait le grand déballage

En conférence de presse, hier vendredi, le président du football guinéen, Antonio Souaré, a parlé trente- cinq minutes durant des résultats des audits de la gestion du football guinéen 2013- 2015. Quelques extraits poignants.

Nous nous sommes attelés, on a fait la commande d’audit avec un cabinet international d’expert-comptable. Un cabinet installé en France, dont les représentants sont en Guinée et en Côte d’ivoire. On les appelle les auditeurs associés. Mais sous la coupole du représentant guinéen. Le cabinet de la Côte d’ivoire s’est déplacé pour se joindre à son homologue de la Guinée. Ils ont fait le travail sous le contrôle du cabinet de la France. Ce travail a été fait des mois durant. Il y a eu des spéculations; d’interprétations et de précipitation. Mais qui veut aller loin ménage sa monture. Beaucoup de choses se sont dites. Même parler de ma faiblesse. La procédure qui est engagée n’est orientée contre personne. C’était pour faire l’état des lieux. Et l’audit a été fait sur un délit précis et recommandé. C’est 2013- 2015. 2016, c’était le comité de normalisation, qui n’a rien géré. Ils étaient sept membres, alors que nous sommes 15 à 17. Les auditeurs ont fait des mois ici. Nous sommes élus le 28 février et on a fait la passation le 20 Mars et les réfections ont été faites vers fin avril. Donc, nous sommes à quatre mois de fonction. En août, la secrétaire générale de la FIFA est passée ici. Mais c’était la condition sine qua none pour que la fédération puisse avoir des subventions pour travailler. Depuis que nous sommes là, nous sommes dans un bâtiment flambant-neuf, la Guinée joue des matches; la Guinée se déplace, mais nous n’avons pas un franc de subvention. Entre parenthèse, c’est le moment de le dire, quand les gens parlent des maillots n’importe comment, ils sont payés par la fédération sans aucune subvention, les factures sont là, on est à plus de 200 mille euros d’investissement. On n’a eu aucune subvention. Mais nous assumons. On le fera et on le fera bien.

Les audits, ce n’est pas nous, qui décidons. Je vous informe que la FIFA n’a pas fini d’étudier les audits, ils envoient chapitre par chapitre. Mais nous avons reçu la lettre de la SG de la FIFA, qui nous remercie d’avoir engagé les audits. Ils ont donné les cinq départements et ont donné des ordres. Je ne mens pas, la pression ne me fait rien. J’ai écouté les radios, j’ai lu les journaux. Personne ne savait ce qui était dedans en République de Guinée. Quand je l’ai reçu le 5 octobre, mes collègues l’ont pris connaissance qu’hier, tous. Depuis le 5, je l’ai. Ce qu’on a fait hier, ne vient pas de nous. On a reçu des ordres. Il fallait donner à chaque membre du bureau exécutif une copie. Chaque chapitre est analysée : voilà c’est bon, voilà ce n’est pas bon, voilà tel montant manque. Donc, cet audit a été rendu hier sur des montants importants qui manquent en millions de dollars et des millions d’euros. C’est ce que vous voulez entendre. Mais on aura le temps de tout décortiquer. On n’est pas pour les détails. On a reçu les ordres d’engager des poursuites judiciaires. Les personnes qui ont été indiquée, je vous en prie, il y a la présomption d’innocence en matière de justice. On peut accuser, mais c’est à la justice d’établir ma culpabilité ou pas. Les trois personnes, qui ont été inculpées, il y a l’ancien président, l’ancien secrétaire général et le financier pour le moment. Ils ont demandé des poursuites judiciaires. Ensuite, l’argent de la FIFA qui n’a pas été retrouvé pour la construction de l’hôtel de la fédération, on nous demande de faire un autre audit sur ces fonds. Et cet audit va être engagé. Enfin, on nous demande de faire l’audit judiciaire. Mais s’il vous plait, ces audits ne sont faits contre personne mais pour la sainteté, la transparence de notre football…

Aujourd’hui, je ne vous mens pas, les plaintes sont déposées à la justice depuis ce matin. Et les avocats font leur travail. Les décisions qui vont tomber; ce sont des décisions, qui vont au plus tard lundi. C’est à la justice de faire son travail. Pour le moment, on prendra des dispositions conservatoires jusqu’à ce que les gens se défendent. S’ils sont blanchis, ils reviendront. Depuis ce matin, les poursuites judiciaires sont lancées. Personne n’est au-dessus de la loi. Ce football-là, on va le rendre propre et le rendra propre. Ce n’est plus un problème tabou parce que certains croyaient que ces audits n’allaient jamais sortir. Mais ils sont sortis. Les montants sont connus. Les montants qui restent seront aussi connus. L’audit sera sur la construction de l’hôtel de Nongo. L’argent est sorti. La construction a débuté, mais ce n’est pas fini. L’audit sera aussi sur la partie guinéenne et sur l’argent des sponsors. Si l’État a donné des subventions, cela va rentrer en ligne de compte. C’est le respect de l’éthique.

Moi, je suis un homme d’affaire. De toutes les façons, j’ai 35 ans de métier. Ça ne vient pas de nous. Vous avez le droit de vous défendre et de donner des justificatifs. Mais des montants importants que la FIFA a décelés pour dire dans tel chapitre, il y a tel million d’euros, dans tel autre chapitre, il y a tel millions de dollars. Ils nous ont même demandé que la partie guinéenne, il faut encore lancer un audit sur la partie franc guinéen en le convertissant en devises.