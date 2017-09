Audience criminelle au TPI de Mamou : des coupeurs de route à la barre

Une affaire qui avait défrayé la chronique à Mamou en 2012 a été traitée ce vendredi 22 septembre 2017 au Tribunal de première instance au cours de son audience criminelle.

Les nommés Amadou Oury Bah alias ‘’Lirou’’, Souleymane Diallo dit ‘’Soul’’ et Mamadou Baïlo Keïta ‘’ Toubab’’ (en fuite) ont été renvoyés devant le Tribunal pour association de malfaiteurs, vol à main armée et complicité.

Le président du tribunal, Sidiki Kourouma, a commencé par faire une observation sur l’ordonnance de saisie qui parle de 6 personnes : 3 renvoyées devant la barre, 2 ayant bénéficié d’un non-lieu de la part du juge d’instruction et aucune information sur la 6ème personne.

Amadou Oury Bah dit ‘’Lirou’’ a plaidé non coupable, avant de reconnaître les faits qui lui sont reprochés ; ceci suite à la lecture du procès-verbal.

Amadou Oury a indiqué que Mamadou Baïlo Keïta (en fuite) a été libéré bien avant son jugement. Le parquet a répliqué en disant que Mamadou Baïlo Keïta est en fuite.

Quant à Souleymane Diallo alias ‘’Soul’’, malade et ne pouvant même pas s’asseoir, était étalé à même le sol dans le tribunal. Il a répondu difficilement aux rares questions du président. Dans le procès-verbal, ‘’Soul’’ indique que les membres de son groupe se sont connus en prison où plusieurs fois ils se sont retrouvés. C’est de là qu’ils ont formé leur bande qui a à sa tête Elhadj Saïdou dit ‘’Dos’’. Ce dernier apportait les armes de Conakry pour la bande qui opérait avec des armes de guerre, des armes de fabrication locale et des armes blanches qui servaient à déchirer les bagages des victimes. Des gris-gris de protection sont aussi utilisés pendant les opérations.

Dans la bande, il y avait une dame du nom d’Aïcha Kodala qui prenait des renseignements sur les voyageurs qui s’embarquaient dans les différentes gares routières de Mamou.

La bande a réussi 5 opérations sur les axes routiers de la préfecture de Mamou : deux attaques sur la route de Faranah, une attaque sur la route de Kindia, deux autres sur la route de Dalaba au niveau de Bafing. D’autres attaques ont été déjouées grâce à la présence dans les véhicules ciblés d’un agent de la sécurité ou grâce à la fluidité de la circulation.

Pour réussir leur mission, avec des troncs d’arbres et des cailloux, la bande érigeait des barrages sur la route. La bande a fait plusieurs victimes, dont certaines ont perdu leur vie.

Le démantèlement de la bande a commencé avec l’arrestation de Souleymane Diallo dit ‘’Soul’’ dans la sous-préfecture de Soya à 15 km de la ville de Mamou. Il a été arrêté par une patrouille de la gendarmerie avec un pistolet de calibre 12 et de fabrication locale. Il dénoncera les membres de la bande. Elhadj Saidou ‘’Dos’’ et Aïcha Kodala vont être arrêtés et finalement libérés pour faute de preuves, dit-on.

Dans ses réquisitions, le parquet a d’abord mis un accent sur les efforts fournis par les services de sécurité pour arrêter les bandits quelques jours après l’attaque. Du fait qu’ils ne sont pas pris en flagrance délit et faute de preuves, ils sont libérés par la suite. Et pourtant, ce sont eux les auteurs des attaques. Le parquet a requis contre Amadou Oury Bah, Souleymane Diallo et Mamadou Baïlo Keïta (en fuite) la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Il sollicite un mandat d’arrêt contre Mamadou Baïlo Keïta.

Le président du tribunal a renvoyé l’affaire au 13 octobre prochain pour rendre sa décision.

A rappeler que le nommé Mamadou Bailo Keita alias ‘’Toubab’’ a été arrêté dans la sous-préfecture de Kebaly (Dalaba) suite à un braquage d’un motocycliste. Après quelques années de détention à Mamou, il sera libéré puis repris en octobre 2016 suite à un braquage à Sita dans la sous-préfecture de Thiaguel-Bori (Lelouma). Aux dernières nouvelles, il serait en détention à Labé. El Saïdou dit ‘’Dos’’, le présumé chef de la bande, serait en détention à Conakry. Quant à Aïcha Kodala, citée dans ce dossier, elle se promène librement dans la ville de Mamou.