Le président Barack Obama quitte la scène politique américaine aujourd’hui et transfert le pouvoir, au nouveau président Donald Trump. Une très grande page de l’histoire américaine se tourne et une autre s’ouvre, avec beaucoup d’interrogations, voire d’inquiétudes.

Le premier président noir nous manquera et son départ sera fortement ressenti, voire regretté au rythme où vont les choses et si l’on se base sur le rejet de certains principes et acquis de sa pratique politique, si l’on se réfère aux propos des nouveaux dirigeants et à la composition du futur cabinet qui semble privilégier une certaine classe, celle des nantis et puissants. La modestie, la vision globale de la présidence et L’intégrité du président sortant font de lui l’un des meilleurs présidents de ces dernières décennies, et sans exagérer, un grand président. Durant la durée de ses deux mandats, Obama a été surtout un serviteur loyal du peuple américain. Il a pu faire tout cela, avec classe, dignité et élégance, avec des qualités rarement observables de nos jours avec toutes les classe politiques. Généralement, l’on ne se rend compte de la vraie valeur et de l’importance d’un individu que quand cet individu a quitté la scène et n’est plus là. C’est le scénario auquel on risque d’assister aux États –Unis dans les années à venir. Le mot regretté peut être un peu fort, mais ce qui reste clair, c’est qu’il prendra du temps pour trouver un autre leader, ayant son charisme, son intelligence, son humilité et sa civilité.

Barack Obama, comme président, est un homme réfléchi, qui agit avec civilité en politique, tout comme dans sa vie privée. Comme tous les humains, Il n’est pas parfait et comme président, Il a eu ses ratés et ses succès, aussi bien en politique intérieure, qu’en politique extérieure. Il n’a jamais été impliqué dans des malversations ou des manipulations et instrumentalisation de la vie politique. Une fierté pour tous les noirs du monde entier Avec son élection historique, c’est toute une classe sociale et raciale qui s’est reconnue en lui. Obama n’est pas uniquement une fierté et un bon modèle pour la race noire, mais une grande fierté pour la race humaine , tout court.

Quand il fut élu le 4 novembre, 2008, comme 44ème président des États Unis, tous les peuples noirs des Amérique, de l’Afrique et du reste du monde, avaient ressenti ce sentiment de fierté et une certaine forme de renaissance. Un vieux rêve venait de se réaliser pour des millions de personnes à la fois, celui de voir un président noir aux commandes d’un si grand pays durant leur existence. Si nombreux d’entre eux savaient que ce rêve pouvait se réaliser un jour, la plupart ne se doutait pas que cela arriverait de sitôt.

L’élection du premier président de couleur avait galvanisé l’ensemble des peuples noirs et ainsi créé un symbole fort pour les hommes et femmes de cette race.

Sur le plan des relations entre blancs et noirs, l’expérience américaine est la plus intéressante à suivre, même si elle a tardé à venir. Les grands bouleversements qui s’y sonteffectués ces cinquante dernières années, sont assez impressionnants, allant de la reconnaissance des droits civiques dans les années 60, à l’élection du premier président noir.

Au cours de la décennie 80, la candidature de Jesse Jackson avait retenu l’attention de tous ceux qui suivent de près l’ascension des cadres noirs. Bien que n’ayant pas franchi le cap des primaires et sécuriser la nomination, la candidature de Jesse Jackson avait eu un retentissement mondial et constituait une grande première. Enfin une candidature d’un descendant d’esclave aux présidentielles de cette grande puissance venait d’être prise au sérieux. Dans les années 90, le monde entier a vu sur CNN et les grandes chaînes de télévision qui 24/7 qui venaient d’apparaître, le général Colin Powell faire des briefings, pendant la 1 ère guerre du Golfe, en tant que Chef d’État- major, de la plus grande armée au monde. Cette période avait vu de nombreuses promotions individuelles de personnalités noires.

Quelques décennies plus tard, on reverra ce même général Colin Powell, cette fois-ci nommé Secrétaire D’État et, Condoleeza Rice, élevée au rang de Conseillère en Sécurité Nationale, avant de se voir attribuer le poste de Secrétaire D’État sous l’administration Bush. Pourquoi était-il important pour les noirs que le président soit aussi noir?

Pour répondre à cette question, on ne peut pas ne pas retourner dans l’histoire et parler de ces 500 dernières années, pendant lesquelles, les noirs ont subi toutes sortes d’humiliation et de cruauté. Il y’a eu d’abord la traite des noirs, la colonisation et aujourd’hui une forme de néocolonialisme qui ont privé l’homme noir de toute liberté et de dignité. Certains droits n’avaient même pas été acquis par les Noirs au moment où, le premier président noir voyait jour, il y a 55 ans de cela. À cause de la ségrégation, blancs et noirs ne pouvaient partager les bancs, les toilettes, les écoles, se marier. Dans les bus, ce sont les places de derrière qui leur étaient réservées. Voir donc un noir être élu président de la plus grande puissance économique et militaire du monde, était un feeling que presque seulement eux, les noirs pouvaient ressentir au plus fort. La servitude et le racisme auxquels ils font face, ne résultent pas seulement de tensions et confrontations entre blancs et noirs. Loin s’en faut, les relations entre blancs et noirs semblent au plus beau fixe si l’on compare le traitement réservé aux Africains sous certains cieux.

Le traitement vécu quotidiennement dans les pays arabes, dans les anciens pays de l’Est, en Inde, en Chine et dans le reste de l’Asie est pire de nos jours et non reporté dans les médias. Pas plus tard que quelques semaines, des étudiants africains ou simplement des africains en partance vers l’Europe, étaient battus, insultés et dépouillés par ‘’leurs frères musulmans’’, avec la complicité des dirigeants politiques et des forces de l’ordre, en Tunisie, en Algérie, en Lybie.

Le noir a toujours été vu comme paresseux, incapable de faire quelque chose de positif. Ces stéréotypes ont été développés par les esclavagistes et colons et perdurent de nos jours. Les emplois les plus précaires continuent de leur être réservés, tout comme les multiples discriminations qui les ont privés de toute promotion sociale.

Il était donc important pour eux de savoir qu’ils pouvaient tout faire et occuper le poste le plus important dans la gestion du pays. Eux qui ne pouvaient voter ou voyager librement avec les blancs, il y a un peu plus de 50 ans, eux qui travaillaient comme esclaves, il y a un peu plus de cent ans ou eux qui étaient enchainés, attachés comme des bêtes pour traverser l’atlantique et vendus comme des bêtes sur le marché, il y a près de 4 siècles. La victoire du 4 novembre, 2008 était donc importante et ce jour était même devenu pour la plupart d’entre- eux, l’un des jours les plus importants de leur vie.





Parler de la condition de l’homme noir n’est pas une aberration et un hors sujet, en associant la manière dont celui-ci est perçue et les manifestations de joie enregistrées le lendemain de la victoire historique du 4 novembre, 2008. Oui, la question de la race a joué, joue et jouera quand on se souviendra de l’ère Obama. Son élection a aussi créé un précédent au niveau de tous les hommes de couleur qui ne pouvaient croire, en leurs chances d’assumer la magistrature suprême. Les candidatures de politiciens issus des minorités, ont fortement augmenté.

Depuis que Obama a été élu avec son slogan, ‘’Yes we can’’, alors chacun croit en ses chances, chacun se croit éligible, même s’il n’a pas les points forts du 44ème président. C’est ainsi que lors de cette dernière élection de 2016, Il y avait, rien que du côté républicain, deux candidats d’origine cubaine, Marco Rubio et Ted Cruz, et un candidat d’origine indienne, le gouverneur de la Louisiane, Bobby Jindal.

Et comme l’a dit Obama, lors de sa dernière conférence de presse à Washington, le mercredi dernier, avec cet élan né de son élection, Il ne faudrait plus être surpris de voir un président Latino, Juif, Hindou, etc.,

Malgré, tous ces progrès réalisés dans l’acceptance de l’un et de l’autre, Il faut reconnaître que les divisions persistent toujours. Au lendemain de l’élection de 2016, de nombreuses personnes ont été surprises de voir que le pays était fortement divisé.

Barre placée très haute avant son élection Le président Obama est venu avec de très bonnes intentions dès son élection. Le monde entier, à la recherche d’un sauveur pour une économie mondiale à terre, avait placé la barre très haute, sur le candidat démocrate. Obama le ‘’Messie’’ qu’on attendait, ne pouvait répondre quand même à toutes ces satisfactions. Une faute qui découle ici de la responsabilité collective de nous tous, qui avions placé la barre si haute pour un être humain pour la responsabilité de resoudre les problèmes qui affectaient l’Amérique, mais aussi le monde.

Un candidat unique venu avec de très bonnes intentions Nul n’avait pu prédire et comprendre en son temps les bonnes intentions qu’animaient le candidat Obama, que l’académie suédoise, qui décerne le prix Nobel de la paix. Cette académie avait été critiquée pour avoir décerné son prestigieux prix au nouveau président américain, pour ‘’ses efforts extraordinaires afin de renforcer la coopération et la diplomatie internationale entre les peuples », tout juste, après l’entrée en fonction de ce dernier. On reprochait à Mr Obama de n’avoir rien fait en ce moment, pour mériter ce prix. En ce dernier jour de sa présidence, on peut donner raison à cette académie et personne ne peut nier donc les bonnes intentions de Mr Obama qui a pris des initiatives de réconciliation qu’aucun autre président n’avait prises. Pensons seulement à la reprise des relations avec Cuba après cinquante années, avec l’Iran rompues depuis 1979, avec le Vietnam, etc. Avec le président Obama, selon les analystes, l’Amérique aurait pu mieux faire sur le plan économique, social et diplomatique. A-t- on exploité suffisamment ses compétences et a-t- on profité de son leadership? La réponse à cette question ne viendra que de l’histoire. Malheureusement, dès le début de son mandat, était apparu un doute sur la possibilité de sa réussite. Le Sénateur du Kentucky et chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell avait proclamé son intention de faire du président noir, un président d’un seul mandat, alors que John Boehner, le chef de file des républicains au Congrès, avait promis de tout faire pour le bloquer à tout niveau, dans son agenda.

Parlant de son agenda et de son bilan, personne ne peut mettre en doute le redressement économique et financier amorcé après la crise de 2008. Arrivé en plein marasme mondial, en janvier 2009, le chômage atteignait les 10 %, la bourse avait chuté, les marques automobiles ne vendaient plus rien, le marché immobilier était en pleine déconfiture, sans compter que plus de 20 millions d’américains étaient sans assurance médicale. Le sauvetage économique touchait le secteur des banques. À son plan d’assurance-maladie, Il a ajouté une clause pour que désormais tout américain puisse être assuré, même s’il souffrait auparavant d’une quelconque maladie. Malheureusement, ces mérites ont été peu reconnus au président sortant, sans compter le risque, avec la nouvelle administration de retirer et abroger toute trace positive de certains acquis, comme l’Obama care.

En parlant du désormais -ancien président, sur ce qu’il a fait pour les Africains-Américains et les Africains, qui se sont fortement réjouis de son élection, l’intéressé a lui- même rappelé à maintes reprises, qu’il était le président des États- Unis, et non celui d’une race. Cela dit, les actions qu’il a entreprises sont de nature à aider les classes défavorisées, auxquelles appartiennent les noirs. Dans le domaine de la santé, Ils sont les plus nombreux à ne pas être assurés.

En remettant en marche Ford, GM et Chrysler à Détroit et dans le Midwest américain, ce sont des milliers et des milliers de ces noirs qui ont sauvé leur emploi. Avec la réforme de la justice et des prisons, l’objectif était de réintégrer et relâcher au fur et à mesure tous les petits dealers de marijuanas (en voie de légalisation), ainsi que les petits bandits de chemin. À noter que plus de 60 % de ces prisonniers, sont des hommes de couleur, qui ne peuvent se procurer d’avocats pour leur défense. Admiré en Afrique et parmi les noirs, même s’il a peu fait pour eux

Les Africains, en général, ne s’attendaient pas à de grands changements à leur égard, du fait de l’avènement du fils d’un Kényan au pouvoir en Amérique. C’était naïf d’y penser d’ailleurs. Ils admiraient Obama simplement parce qu’ils le considéraient comme un des leurs, un qui pouvait enfin leur ressembler.

Contrairement à ce que reportait une certaine presse qui ne peint le continent que sous une forme caricaturale, les Africains ne s’attendaient pas trop à des gains financiers et matériels, à travers cette élection. Durant la tenure de son administration, on retiendra beaucoup plus de bonnes intentions et seulement certaines des actions promises. En réalité, un président américain n’a jamais une grande liberté et un grand champ de manœuvre, comme c’est le cas dans les régimes autoritaires de faire exécuter son programme. Il doit le plus souvent conjuguer avec une opposition forte, comme on le verra ici.

À côté de cela, il faut oser reconnaitre que certains politiciens ne jugeaient et continuent à juger Obama que sur la base de la couleur de sa peau. C’est aussi cela la réalité, sous la présidence Obama. C’est une réalité difficile à cerner.



On ne pourra donc jamais le comparer à ses deux prédécesseurs, Bill Clinton et George W. Bush. En matière d’aide à l’Afrique, ce dernier avait entrepris une belle initiative, en accordant un milliard de dollars avant son départ à l’Afrique en faveur du programme de lutte contre le Sida et le paludisme. De nombreux experts et organismes créditent Mr Bush, d’avoir aidé au recul du sida et du paludisme dans les pays qui ont bien géré le programme en Afrique.

Avec Obama des millions de dollars avaient été promis pour Ébola qui avait secoué la Guinée, le Liberia et la Sierra-Leone, en 2014 et 2015, pour l’éradication de l’epidemie.

Ebola a pu être maitrisée il y a près de deux ans, grâce au CDC et autres partenaires de développement, mais les fonds pour aider ces trois pays à reconstruire leur système de santé, et leurs économies fortement affectées, sont toujours bloqués.

Si Obama avait forcé la situation, il aurait été accusé d’abandonner les américains moyens qui ont toujours leurs difficultés quotidiennes pour se consacrer à l’Afrique.

Les couches défavorisées noires allaient même être peut- être les premières à dénoncer ce phénomène, et ce sont ces occasions qui auraient être largement exploitées par les analystes conservateurs, comme Rush Limburg, Glen Beck et autres.

Àu lieu de donner une enveloppe financière qu’il ne pouvait obtenir du Congrès, Obama a jugé nécessaire de miser sur la jeunesse. C’est ainsi que dès août 2010, Il a invité des centaines de jeunes leaders Africains de la société civile et du secteur privé à s’impliquer et à prendre leurs responsabilités dans la gestion des affaires en Afrique. Cette initiative a été son cachet avec les jeunes Africains. Ce programme connu sous le nom de YALI (Young African Leaders Initiative). L’autre facteur qui a été la cause du manque d’enthousiasme pour Obama en Afrique, après l’élection, dans les Caraïbes dans le monde musulman et dans la plupart des pays du monde, est sa persistance pour aider et défendre la cause des homosexuels à tout prix. Durant tous ces déplacements à l’étranger, le président américain en avait parlé avec les dirigeants de ces pays : Macky Sall, Museveni et Uhuru Kenyatta. Ces derniers lui ont fait savoir que cela ne pouvait pas passer dans leur pays. Plus controversé, le problème des gay et lesbiens passe mal dans une partie importante de la couche noire américaine aussi et certaines de leurs églises ne sont pas arrivées à convaincre leurs fidèles. Sur le plan de l’orientation sexuelle des individus, Obama croit qu’il ne faudrait pas les ségréguer sur cette base. Son argument est que lui-même étant noir, et les noirs ont été discriminés hier, comme les homosexuels le sont aujourd’hui. À cause de l’expérience vécue par les américains, il pense que personne ne devrait être discriminé sur la base de sa religion, de son orientation sexuelle, ou de sa peau.

Le facteur qui a contribué à la baisse de la popularité d’Obama en Afrique est son implication en Libye, pour déloger Kadhafi. Les jeunes africains surtout, ont très mal compris cette action. Ce qu’il est désormais convenu d’appeler le syndrome libyen a mal tourné, a créé le chaos et a eu des implications jusqu’en Afrique Subsaharienne.Sans compter, l’installation avec le vide de groupes terroristes, comme ISIS. La mauvaise gestion de cette crise, notamment par sa secrétaire D’État, Hillary Clinton, a contribué à la chute de cette dernière et à sa mort politique, pendant l’élection de 2016, après une présence de plus de 30 ans, dans les rouages politiques. L’ombre de Kadhafi planait autour d’elle et ses courriers électroniques qu’elle échangeait et qui ont été piratés, ont dominé le débat et occupé une place importante dans l’attaque par les républicains.

Après un séjour à Paris où elle avait rencontré, pour une deuxième fois le président français d’alors, Nicholas Sarkozy, la chef de la diplomatie américaine, avait réussi à convaincre son patron, qui était reluctant au départ, de rejoindre la coalition formée par Sarkozy, pour attaquer la Libye.

Plus tard, le président Obama reconnaîtra les erreurs commises durant cette invasion, en soulignant notamment, le manque de préparation pour assurer l’après Kadhafi, une erreur qui avait déjà été commise Irak, après la défaite de Saddam Hussein.

Sans trop prendre de défense pour le président qui quitte, pour une vie normale, comme simple citoyen, la question que l’on devrait toujours se poser est de savoir, qu’aurait-il pu faire, si le Congrès ne lui faisait pas obstruction pour le faire échouer sans motif valable?, Qu’aurait -il fait pour réduire les armes à feu , en circulation, après tous ces massacres dans les écoles primaires au Connecticut, les salles de cinéma au Colorado, si le Congrès le suivait, dans l’intérêt commun des américains?.

Il est difficile de parler de promesses tenues et non tenues, connaissant bien les raisons profondes pour le non-respect de ces promesses.

Le blocage au niveau de la Chambre des Représentants a constitué un frein qui a empêché la réalisation de certains projets importants du président sortant. Les décideurs américains, le peuple dans son ensemble devraient y songer. Entre temps, les autres pays, surtout ceux en compétition, comme la Chine et la Russie, profiteront largement.

Obama compte beaucoup sur les jeunes, surtout ceux qui ont l’âge de ses filles pour changer cet état de fait. Il considère les enfants du millénaire (Millenials), comme plus tolérants.

En attendant de lire ses mémoires où il défendra lui-même sa présidence, souhaitons bon repos à ce grand président.Il nous manquera.