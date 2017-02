A la suite de l'attentat terroriste perpétré le 29 janvier 2017 à la mosquée du centre culturel islamique de Québec qui a fait six morts dont deux Guinéens Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry, la mobilisation sans précédent des Guinéens de Québec et du Canada, des Québécois, des Canadiens, etc., dans l'ensemble mérite d'être relevée.

À la vague de sympathie manifestée dans tout le Canada pour soutenir la communauté musulmane du pays et celle de Québec en particulier et condamner avec la dernière énergie ce geste absurde, gratuit et insensé du suspect Alexandre Bissonnette, l'Association des Guinéens de Québec (AGAQ) a servi d'interface dès les premières heures entre les autorités policières et politiques et les familles de nos deux compatriotes, aussi elle s'est organisée pour répondre à la tragédie la plus importante de sa jeune histoire.



Ce faisant, dès l'annonce du drame le lundi 30 janvier les membres de la communauté sont auprès des familles et l'immeuble où elles résident ne désemplit pas. Aussi, quatre commissions sous la coordination du bureau de l'AGAQ Souleymane Bah ont été mises en place pour répondre à tous les aspects pratiques des défis que posent cette crise : une Commission chargée des affaires administratives et juridiques, une commission chargée de l'assistance aux familles et du lien avec le Centre culturel islamique de Québec, une Commission finance et une commission communication. Le bon fonctionnement de ces commissions a permis d'avancer sur plusieurs dossiers importants tant au niveau du soutien à la famille, qu'à l'organisation des funérailles de nos deux compatriotes. Sur ce dernier point, à la suite de l'Assemblée générale des Guinéens de Québec organisée hier en présence des représentants des deux familles endeuillées, le programme des funérailles se présente comme suit :

— Vendredi 3 février 2017 : Prière sur les corps de nos disparus au centre de congres de Québec (900 René- Lévesque). La réception est à 11 h 30 et la prière à 12 h 30.



— Dimanche 5 février 2017 à 14h: Inhumation de notre frère Mamadou Tanou Barry au Centre islamique de Québec à Laval (1099 Montée Masson st. Vincent-de-Paul, Laval) ;



— Notre Frère Ibrahima Barry sera quant à lui inhumé en Guinée, toutes les dispositions sont en train d’être prises pour le rapatriement du corps en fin de semaine.





Par ailleurs, il est important de noter le soutien sans cesse renouvelé des Guinéens résidant au Canada. L'ambassadeur de la Guinée au Canada était venu le mardi 31 janvier avec une forte délégation de guinéens d'Ottawa et de Gatineau pour présenter leurs condoléances aux familles éplorées et diligenter toutes les facilités administratives relevant de l'ambassade pour permettre le rapatriement de la dépouille de notre frère Ibrahima et le voyage des accompagnateurs. Partant la mobilisation des Guinéens notamment de Montréal et environs, de Gatineau et de l'Ontario est encore une fois vivement souhaitée pour accompagner dans la plus grande dignité et unité notre frère Tanou à sa dernière demeure dimanche prochain.



Pour finir, les Guinéens de Québec ont remercié tous ceux qui ont apporté des dons à travers la plateforme dédiée à cette fin ou par tout autre canal. Il s'agit d'aller chercher le maximum de ressources possibles pour ces familles qui viennent de perdre les deux principaux pourvoyeurs de fonds. Certes, les dépenses liées aux funérailles et au rapatriement sont prises en charge, mais les besoins des familles eux sont incommensurables et surtout s'étalent sur la durée.

Que Dieu rende au centuple l'engagement et les contributions des uns et des autres et qu'il reçoive dans son paradis éternel les âmes de nos défunts. Amen.



Une dépêche de Moussa Bienvenu Haba, correspondant de Guinéenews, à Québec.