Le souvenir du dimanche, 28 janvier, 2017, restera à jamais gravé dans la mémoire de la résidente de Québec, d'origine Guinéenne, Idjatou Barry. Ce triste souvenir, elle ne sera pas la seule à l’avoir vécu et gardé.



Le souvenir du drame de cette fatidique journée demeurera aussi gravé dans la mémoire des habitants, de la province du Québec, mais aussi de tous les Canadiens, au cours nombreuses années à venir.



La magnitude de la violence perpétrée dans le lieu de culte où se trouvait son mari, on ne la croyait arriver qu'en Amérique.



Quand l’auteur présumé de la fusillade, Alexandre Bissonnette, a franchi la porte de la mosquée pour ouvrir le feu sur les fidèles musulmans, le mari de Idjatou, Mamadou Tanou Barry y était là, malheureusement, avec des dizaines d'autres. C’était dans les environs de 19 heures 45 minutes. Tout comme de nombreux musulmans de la ville et comme il a eu à le faire pendant de nombreuses années, il était venu s'acquitter de la dernière des cinq prières quotidiennes, celle de Al Isha. Le bilan de ce carnage est de 6 morts, dont 2 Guinéens, 2 Algériens, 1 Marocain, et 1 Tunisien.39 fidèles étaient sortis indemnes et 8 avaient été envoyés à l’hôpital.



Dans les minutes qui ont suivi, la police est venue et toutes les chaînes de télévision ont commencé à retransmettre en direct sur la fusillade.



Pour des personnes qui savaient que leurs proches s'y étaient rendus, il y a avait de quoi vraiment s'inquiéter, rien qu’en regardant ce que montrait la télévision. Et c'était le début d'un enfer, qu'allait vivre la jeune guinéenne pendant de nombreuses heures avec ces attentes interminables..



Toute la nuit depuis l'annonce, Mme Barry, sa belle-mère (arrivée de Montréal, le samedi, moins de 24 heures avant la tragédie), ses deux enfants âgés respectivement de 18 mois et de trois ans, étaient campés devant la télévision.



Après avoir appelé la Sûreté du Québec pour notifier la présence de son mari à la mosquée où on ne pouvait plus accéder, elle s'était fait dire d’attendre, car son mari était certainement retenu, à des fins d'enquêtes. Rien d’autre ne lui avait été dit, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’enquêtes policières. « Ça allait être ainsi toute la nuit», a confié à Guineenews, Assiatou Chacha Dramé, venue de Montréal. « Ceux au bout de l’autre ligne ne pouvaient dire avec exactitude à Idjatou, ce qui se passait, à l'intérieur du périmètre. »



C’est au matin du lundi, 30 janvier vers 10 heures 3o minutes, que la nouvelle lui a été officiellement annoncée par la police, accompagnée par une délégation de guinéens, vivant dans la ville de Québec, nous dit, Chacha. Cette dernière qui n’est autre que la cousine directe du défunt, ajoute : « Idjatou et sa belle-mère sont inconsolables, dévastées et en larmes. Ma tante qui est sa mère, ayant vu son fils que pour moins de 24 heures est sous le choc .»



Mais note notre interlocutrice, on assiste heureusement à une solidarité sans faille de la part de la communauté guinéenne, musulmane. Des voisins et inconnus ont défilé le long de ces deux journées. La belle-sœur de l’épicier marocain très connu dans le quartier de Sainte-Foy, était venue avec une forte délégation de femmes marocaines, présenter les condoléances. Du jamais vu selon elle, tellement il y a du monde. Les journalistes sont nombreux et attendent partout dans les couloirs et aux abords.



L’épicier marocain Azzedine Soufiane qui a trouvé la mort lors de la même fusillade était très populaire dans le quartier, selon les dires des médias. Assiatou Chacha qui a vécu à Québec, jusqu’en 2010, se rappelle de ce marchand de produits Halal chez qui elle avait l’habitude de s’y approvisionner en denrées.



C’est d’ailleurs après avoir entendu dans les nouvelles que l’épicier qu’elle connaissait bien avait été tué avec d’autres, dans un quartier quelle connaissait bien, qu’elle a compris que quelque chose n’allait pas dans le quartier de son cousin.



Dans la matinée du mardi, l’ambassadeur de Guinée à Ottawa, Mr. Saramady Touré est venu présenter ses condoléances aux familles.



L’on se rappelle que le porte-parole du gouvernement guinéen, Damantang Camara, avait émis une déclaration, au nom du peuple de Guinée, pour déplorer la mort de ses deux ressortissants au Canada.



L’aide psychologique était disponible, mais par manque d’information n’a pas été disponible aux familles, durant la première journée, a rapporté notre informatrice. Connaissant bien de quoi elle parle, elle dit que la présence d’intervenants sociaux, comme c’est souvent le cas au Canada, dès le déclenchement d’une crise de cette envergure, aurait mieux aidé.



Elle dit que sa belle-sœur Idjatou ne pleure pas seulement que son mari, mais qu'elle est endeuillée aussi par la perte cruelle et prématurée, de celui qu’elle considérait comme un frère de lait, Ibrahima Barry, tué lors de la même fusillade.

Guinéen comme son mari Tanou, avec qui il était inséparable après les heures de travail, Ibrahima était aussi un voisin, qui habitait, dans le même immeuble (Tanou au 5ème étage alors que son compagnon demeurait au 6ème). Ce dernier était comme un oncle pour ses enfants et vice versa pour l’autre famille. Bref, c’est comme s’ils s’étaient fondus en une famille et les 2 se rendaient ensembles, le plus souvent au centre islamique de Québec, connu désormais du monde entier. Le premier était âgé de 42 ans alors que le second avait 39 ans. Tanou était informaticien-comptable et travaillait pour une chaine de cosmétique, Lucas Meyer.



Sa nièce Aissatou Chérif Diallo, vivant à Moncton se rappelle de son oncle, comme étant un homme ayant le vrai sens de la famille, qui aimait ses enfants et aimait tout le monde.



Père de quatre ans, dont la fille ainée à 12 ans et le dernier à 1 an, Ibrahima Barry, était lui employé par la Régie des assurances maladies de la province. Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias dans la presse canadienne, les deux Barry n’ont aucun lien de parenté.



Guineenews dispose de peu d’information sur Ibrahima, contrairement à son ami et voisin. Sa femme Fatoumata ne se portant pas bien, souffrant bien avant la tragédie qui a emporté son mari. À la dernière minute, nous avons appris que son frère qui vit aux États-Unis était arrivé.



Sur la suite du programme funéraire, Idjatou Diallo Barry, la veuve nous a confirmés dans une voix à peine audible, que son mari allait être enterré, ici au Canada, le dimanche, 5 février à Montréal. Quand à Ibrahima, son frère et sa famille auraient manifesté le besoin de retourner le corps à Mamou, en Guinée.



Au moment de notre entretien, la police détenait toujours le corps et le périmètre toujours sécurisé.



Dans l’après-midi du lundi, Idjatou Barry et certains de ses proches ont eu droit à une visite des lieux, -visite organisée par les autorités a l’intention des familles éplorées uniquement.



Aujourd’hui mardi, une grande rencontre a eu lieu à la Mairie entre les représentants de la communauté guinéenne, du centre islamique, de la police et des autorités provinciales et fédérales.



Alpha Barry qui présidait la commission ce mardi et Mamadou Tounkara, tous membres du bureau de l’association des guinéens de Québec, ont pris part dans la soirée à ces réunions.



Durant la réunion la partie guinéenne a suggéré l’organisation des funérailles communes avec les 4 autres victimes, de la plus grande attaque terroriste et islamophobe au Québec. Après les funérailles qui vont être organisées par le gouvernement et les associations musulmanes fortement mobilisées, chaque famille sera libre de choisir la dernière demeure pour son défunt.



Tous les frais seront supportés par les gouvernements provincial et fédéral, comme il s’agit d’une attaque terroriste, y compris pour le rapatriement par avion, selon lui.



Mr Bah Souleymane chargé des relations a confirmé la v rapatriement de la dépouille de Mr Ibrahima Barry. Des 6 personnes décédées, le corps d’Ibrahima sera le seul à être rapatrié. Selon le président des guinéens de la ville, les corps seront restituées dès demain aux familles et de grandes funérailles pourraient être organisées le vendredi prochain, jour saint dans la religion musulmane, pour les six victimes. Ce programme reste, cependant à être validé.