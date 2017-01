Une attaque terroriste a eu lieu hier soir (dimanche 29 janvier, ndlr) à la Mosquée du centre islamique de Québec. Suite à cette attaque, 6 personnes ont été tuées et cinq autres grièvement blessées se trouvent dans un état crique à l'hôpital de la Ville.

Selon les témoins cités par la presse canadienne, deux personnes cagoulées et lourdement armées ont fait irruption dans la Mosquée où les fidèles musulmans s'acquitter de leur obligations. Ils ont ouvert le feu tuant 6 personnes et blessant une dizaine d'autres dont 5 sont dans un état critique.

Les présumés auteurs, selon la police ont pris la fuite mais l'un a été arrêté aux alentours du centre islamique et l'autre également est tombé dans les mailles des forces de sécurité à plus de 20 kilomètres de là où l'attaque terroriste a eu lieu.

"Parmi les 6 victimes, deux Guinéens s'y trouvent. Ce sont : Mamadou Tanou Barry (informaticien) et Ibrahima Barry, agent de la régie d'assurance maladie du Québec (RAMQ)", nous informe Moussa Sangaré, membre de l'association des Guinéens à Québec.



"La communauté guinéenne est en deuil suite à la tuerie ayant eu lieu à la Mosquée du centre islamique de Québec. Cet événement est horrible, tragique et triste. Nous sommes au Québec une famille unie, et toutes nos pensées vont aux familles des victimes. Nous condamnons fermement cet acte de barbarie, de haine et de l'indifférence. Soyons solidaires et forts. Combattons ensemble les tragédies pareilles que nous venons de subir. Au Québec et au Canada, nous sommes une famille solidaire où le vivre ensemble est un modèle sur le plan international. J'espère que les personnes qui sont derrière ces actes seront punies sévèrement. Nous laissons la police faire son travail et enfin nous nous recueillons à la mémoire de toutes les victimes ainsi que nos deux compatriotes qui ont été atteints. Nous prions pour ceux qui ont perdu leur vie et nos pensées vont aux familles et aux proches ", a de son côté déclaré Souleymane Bah, président de la commission des communautés culturelles du parti libéral du Québec (PLQ) et président de l'association des Guinéens à Québec.

Faut-il noter que cette attaque terroriste a été fermement condamnée par l'ensemble de la classa politique canadienne, québécoise, du président français, du Naite de Londres ainsi que d'autres personnalités mondiales.

L'enquête se poursuit a affirmé la police sans s'étendre sur les détails lors d'une conférence de presse qu'elle a organisée ce matin pour la circonstance.