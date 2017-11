Attaque de la résidence du préfet de Siguiri: trois blessés et des véhicules endommagés

Dans la nuit du vendredi 3 à samedi 4 novembre, la résidence du préfet de Siguiri a été la cible de violents jets de pierres de la part d’anciens travailleurs de Africa Minning Services (AMS), une société de sous-traitance de la SAG. Le pire a été évité grâce aux efforts conjugués d’un groupe de jeunes bénévoles et des forces de l’ordre, venus en renfort. Présentement, le calme est revenu dans la cité, a-t-on constaté sur place samedi 4 novembre.

Par ailleurs, il faut souligner que ces violences ont provoqué d’importants dégâts matériels dans la cour du préfet. Dans cette folie destructrice des travailleurs frondeurs de l’AMS, les pare-brises des voitures de commandement du préfet, du gouverneur, du directeur général de la SAG et un des camions récemment envoyés par le chef de L’Etat pour l’assainissement de la ville, ont été complètement endommagés.

Dans l’enceinte de la résidence du préfet, des tas de cailloux jonchaient un peu partout et les impacts de l’agression étaient nettement visibles sur le portail d’entrée de la cour, qui est lui, défoncé.

Sur le plan humain, on dénombre trois blessés, à savoir le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, le chef du protocole du préfet et un jeune du RPG.

Joints sur les lieux, le préfet de Siguiri et le gouverneur de la région de Kankan ont fait un appel au calme. « Je vais bien et je demande à la population de se ressaisir », a lancé Elhadj Ibrahima Kalil Kéita. Quant au gouverneur, le général Mohamed Gharé, il a aussi exhorté les uns et autres à l’apaisement tout en rappelant la nécessité de faire respecter les textes et lois dans la résolution de leur situation. De son côté, le Directeur général de la SGA, Abdourahamane Diaby s’est plutôt montré rassurant sur la crise qui oppose sa compagnie à l’AMS, une de ses entreprises sous-traitantes.

Depuis ces incidents, la résidence du préfet ainsi que la prison civile est placée sous une surveillance renforcée des éléments du maintien d’ordre à Siguiri.

Pendant ce temps, ces ex-travailleurs de L’AMS sollicitent désormais l’intervention des sages pour trouver une solution à la crise notamment celle du patriarche de la commune urbaine dont le domicile a été investi depuis le matin par certains des leurs.

S’agissant du meneur de la fronde, il serait déjà aux arrêts même si on ignore encore le lieu de sa détention.